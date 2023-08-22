Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SAMER Yayınları ‘Ulusal Yayınevi’ Niteliği Kazandı
SAMER Yayınları ‘Ulusal Yayınevi’ Niteliği...
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı yayında!
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı yayında!
Göksun’da 5 Mahallenin Grup Yolu Yenileniyor!
Göksun’da 5 Mahallenin Grup Yolu...
Başkan Mahçiçek; “İlk kıvılcımı Kahramanmaraş’tan atılan AK Parti’miz 22 yaşında”
Başkan Mahçiçek; “İlk kıvılcımı Kahramanmaraş’tan...
Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!
Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!

Kahramanmaraş’ın AB tescilli ikinci ürünü tarhana oldu!

Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli yöresel lezzetlerinden Maraş Tarhanası’nın Avrupa Birliği tarafından tescil edildiğini duyurdu. Maraş Tarhanası, Çağlayancerit Cevizi’nin ardından şehrin AB tescilli ikinci ürünü oldu.

Kahramanmaraş’ın AB tescilli ikinci ürünü tarhana oldu!

Kahramanmaraş’ın AB tescilli ikinci ürünü tarhana oldu!

Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli yöresel lezzetlerinden Maraş Tarhanası’nın Avrupa Birliği tarafından tescil edildiğini duyurdu. Maraş Tarhanası, Çağlayancerit Cevizi’nin ardından şehrin AB tescilli ikinci ürünü oldu.

22 Ağustos 2023 Salı 12:37

Şehrin yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatlarını ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek için tescil başvurularını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çağlayancerit Cevizi’nin ardından Maraş Tarhanası’nın da Avrupa Birliği tarafından tescil edildiğini duyurdu. Kahramanmaraş Ticaret Borsası tarafından yapılan başvuruyla 2010 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil ettirilen Maraş Tarhanası, Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında AB’ye yaptığı başvurunun ardından 3 yıllık karşılıklı müzakereler sonucunda AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak Çağlayancerit Cevizi’nden sonra şehrin AB tescilli ikinci ürünü olma özelliğini kazandı.

Tescil Başvuruları Devam Ediyor

Konuya ilişkin Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizin yöresel değerlerinin yurt içinde ve yurt dışında tanınması ve hukuksal haklarının korunması noktasında tescil başvurularımız devam ediyor. Kahramanmaraş Ticaret Borsası tarafından yurt içi coğrafi tescili 2010 yılında alınan Maraş Tarhana’sının dünya çapında tanınırlığı, Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde yapılan başvuru sonucunda AB tesciliyle gerçekleşmiştir. Çağlayancerit Cevizi’nin ardından şehrimizin diğer bir değeri olan Maraş Tarhanası’nı da AB’ye tescil ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yöresel değerlerimizin ulusal ve uluslararası arenada tescili ve ürünlerimizin dünya pazarında yerini alması için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ın AB Tescilli Ikinci ürünü Tarhana Oldu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk defa ev alacaklara destek geliyor!
İlk defa ev alacaklara destek geliyor!
Sıfır Otomobilde 3 Yıl Aradan Sonra İndirime Gidilmeye Başlandı
Sıfır Otomobilde 3 Yıl Aradan Sonra İndirime Gidilmeye Başlandı
Financell’den deprem bölgesine güneş enerjisi finansmanı!
Financell’den deprem bölgesine güneş enerjisi finansmanı!
"Yarım gram altın" tarih oluyor!
"Yarım gram altın" tarih oluyor!
Emeklileri heyecanlandıran gelişme!
Emeklileri heyecanlandıran gelişme!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber