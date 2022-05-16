Kahramanmaraş’ın dev firması Piserro’ya ödül!

Tören’de Kahramanmaraş’ın dev firmalarından Piserro, 2021 yılı ihracat rekoru alan firmalar arasında yer aldı.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), 2021 yılında Serbest Bölge’den yapılan ihracat dahil 532 milyon dolarlık ihracat değerine ulaşılmasında en fazla desteği veren başarılı 50 firmayı düzenlediği törenle ödüllendirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ve kent protokolünün katıldığı törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 2021 yılında covid-19 pandemisinden kaynaklı Uzak Doğu merkezli tedarik zincirinde yaşanan sorunları esnek, kaliteli üretim ve hızlı termin ile rakiplerinden pozitif ayrışarak bir avantaja çevirdiklerini kaydetti. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün bu zorlu süreçte maske, önlük ve tulum gibi ürünlerin ihracatında çok önemli artışlara imza attığını dile getiren Gürkan Tekin, “Sektörümüz dünya moda devlerinin artan siparişlerini de karşılayarak ülkemize milyarlarca dolar döviz kazandırmayı başardı. Sektörümüz, pandeminin damga vurduğu 2020 yılında 17 milyar 143 milyon dolarlık, 2021 yılında ise 20 milyar 250 milyon dolarlık ihracat değerlerine ulaştı. Bölge ihracatımız ise 2021 yılında Serbest Bölge’den yapılan ihracat dahil 532 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüz, pandeminin yavaş yavaş ortadan kalkması ile hayatın normale dönmeye başladığı bugünlere çok daha güçlü bir atılım içindedir. Lokasyon avantajı ve güvenilir tedarikçi kimliğiyle uluslararası pazarlarda ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek ihracat rekorlarına imza atmaya devam ediyor” dedi.

Hazır giyimde kilogram başı 17.4 dolar ihracat değerine ulaşıldı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün birçok açıdan diğer sektörlerden pozitif olarak ayrışmaya devam ettiğini ifade eden Gürkan Tekin, özellikle kadın istihdamı ve kilogram başına ihracat değeri açısından önemli avantajlar sağladığını belirtti. Nisan 2022 verilerine göre Türkiye geneli tüm sektörlerin ortalama kg başına ihracat değeri 1,44 dolar iken hazır giyim sektöründe 17,4 dolar seviyesinde olduğunu vurgulayan Tekin, “Ülkemiz küresel hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında dünyada 6’ncı büyük üretici konumunda bulunuyor. Önümüzdeki süreçte tasarım ve markalaşma çalışmalarımızı artırarak daha üst sıralara yükselmeyi hedefliyoruz. İlk etapta İspanya ve İtalya gibi dünya moda dünyasında söz sahibi olan ülkeleri yakalamak üzere projeler geliştireceğiz. Önceliğimiz çevre dostu üretim, tasarım ve markalaşma ile dijitalleşme olacak. Ancak bu yolda adımlarımızı doğru ve zamanında atmamız büyük önem taşıyor. Çünkü, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımızın yüzde 70’e yakın kısmını oluşturan Avrupa Birliği’nde kurgulanan karbonsuz ekonomi modeli ve ortaya konan Avrupa Yeşil Mutabakatı, sektörümüzü doğrudan etkileyecektir. Dolayısıyla, temiz üretim yöntemleri konusunda firmalarımızın teknik kapasitelerinin geliştirilmesi ve farkındalık düzeyinin artırılması sektörümüz için hayati önem taşımaktadır. Bu çerçevede yeşil üretim, tasarım, markalaşma ve nitelikli iş gücü gibi konularda hedeflediğimiz düzeye ulaşabilmemiz için hükümetimizin Kredi Garanti Fonu ve Eximbank başta olmak üzere tüm finansal imkânları ve desteğini daha da artırmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Yeşil dönüşüm atılımına uygun nitelikli insan kaynağı yetiştiriliyor

Gürkan Tekin, AHKİB olarak bir yandan sürdürülebilir, çevre dostu üretim, tasarım ve markalaşma öncelikli dijital dönüşüm sürecine uyum sağlayacak adımları hızlandırırken diğer yandan üniversite sanayi işbirliğini geliştirerek insan faktörünü de en ön planda tuttuklarını aktardı. Beyaz ve mavi yakalı nitelikli iş gücü kapasitesinin yeşil dönüşümle eş zamanlı güçlendirilmesi için özel projeler yürüttüklerini ifade eden Tekin, şöyle konuştu: “Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü'nün laboratuvarlarını gerek donanım gerekse yazılım olarak yeniledik. Önümüzdeki süreçte bu okulumuza makine ve ekipman desteği, başarılı öğrencilerimize staj ve istihdam imkânı da sağlayarak nitelikli kadrolarla sektörümüzün gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

Mustafa Gültepe: Sektörün geleceği dijitalleşme ve yeşil dönüşümde

TİM Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, Türk hazır giyim sektörünün geleceğinin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm yatırımlarında olduğunu vurguladı. Dijitalleşme yatırımlarına desteklemek için İstanbul’da Dijital Dönüşüm Merkezi’nin çalışmalara tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Mustafa Gültepe, “Gelecek dijital dönüşümde ve yeşil endüstriyi yakalamakta yatıyor. Yeşil Mutabakat ile karbon ayak izini, sera gazının düşürülmesine yönelik firmalarımızın yaptığı yatırımları yakından takip ediyoruz. Ayrıca ülkemizin ve İstanbul'un moda marka şehir olması noktasında da ortaya koymuş olduğumuz tasarım yarışmaları ve fuar organizasyonları sürüyor. Yirmi yıldan beri süren çalışmalarımızın ardından İstanbul'a çok büyük bir fuar kazandırdık. İstanbul Hazır Giyim Fuarı Avrupa'nın en büyük fuarı oldu. 26 Ağustos tarihinde fuarımızın ikincisi yapılacak” şeklinde konuştu.

İsmail Gülle: Son 20 ayın 18’ini ihracat rekorlarıyla kapattık

TİM Başkanı İsmail Gülle ise Türk ihracatçıların tedarik krizi, emtia krizi, lojistik krizi, savaş gibi unsurlara rağmen önemli dış satım başarılarına imza attığını belirtti. Türk ihracat tarihinde 200 milyar dolarlık sınırın ilk kez 2021 yılında aşılarak 225 milyar dolarlık dış satıma ulaşıldığını aktaran İsmail Gülle, bu başarının en önemli mimarlarından birisinin de AHKİB üyeleri olduğunu ifade etti. Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 11 büyüdüğünü dile getiren Gülle, bu büyümenin yarısının net olarak ihracatın katkısından geldiğini kaydederek “Artık eşik aşıldı, İhracatçılarımızın bu azmi ve çalışkanlığı, Türkiye’yi önce bu sene 250 milyar doların üzerine akabinde 300 milyar dolara taşıyacak. Bu potansiyel, bu inanç, bu gayret, bu azim bizde mevcuttur. Sahip olduğumuz değerler, yeni yatırımlar ve konjonktürel gelişmeler buna işaret ediyor” dedi.

İhracattaki güçlü performansın 2022 yılında da devam ettiğini ifade eden İsmail Gülle, yılın ilk dört ayının tamamında aylık ihracat rekoruna ulaştıklarını ayrıca son 20 ayın 18’ini ihracat rekorlarıyla geride bıraktıklarını söyledi. Nisan ayında ihracatın önceki yıla göre yüzde 25 artışla 23,4 milyar dolara ulaştığını belirten Gülle, “Son on iki aylık dönem baz alındığında, 240 milyar dolar ihracatı aştık. Bu durum hedeflerimize emin adımlarla gittiğimizi gösteriyor. AKİB ise ihracatını nisan ayında yüzde 46 artışla 1,9 milyar dolara taşıdı. Yıllık ihracat ise 18 milyar doların üzerine tırmandı. Veriler gösteriyor ki, AKİB’in ihracatı yıl sonunda 20 milyar dolar eşiğini aşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yıl başından bu yana AHKİB’in ihracatı ise yüzde 17 artışla 131 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk dört ayında AHKİB üyelerinin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ise Hollanda, İspanya ve Almanya yer alıyor” diye konuştu.

Türkiye Lojistik Portalı’nı 3.000 ihracatçı ve 700 lojistikçi kullanıyor

Türkiye’nin hazır giyim üretiminde dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, Akdenizli hazır giyim ihracatçılarının da önümüzdeki süreçte çok daha büyük başarılara imza atmasını beklediklerini söyledi. TİM olarak ihracatçıların içinde bulunduğu durumun farkında ve bilincinde olarak faaliyetlerimizi yürüttüklerini belirten Gülle, şöyle konuştu: “Bu süreçte ihracatımızı güçlü yarınlara taşımak için hükümetimiz ile ihracatçılar arasında bir köprü vazifesi görüyor proaktif girişimlerle etkili sonuçlar üretiyoruz. Bu çabalarımızın sonucunda, son 4 yılda ilgili mercilere ilettiğimiz 217 sorunun tamamı çözüme kavuştu. Bunun yanında, ihracatçılarımızın maruz kaldığı lojistik krizine mukabil, Türkiye Lojistik Portalımızı hızlı bir şekilde hizmete sunduk. Taşımacı ile ihracatçıyı ortak menfaat zemininde buluşturan portalımız, toplamda 5 milyon tondan fazla ihracat yükün taşınmasına vesile oldu. Bugün portalı 3.000’e yakın ihracatçı firma ve 700’e yakın lojistik firması aktif bir şekilde kullanıyor.”

En çok ihracat yapan 50 firma ödüllendirildi

Protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde sırasıyla ödül alan firmalar işe şöyle; “Aytek Konfeksiyon, Birgi Birleşik Giyim, Ekrem Sağlam Madammode Tekstil, Elda Halı Tekstil, Jeoteks, Aydağ Tedavi ve Sağlık hizmetleri, Doteks Tekstil, Melikhan Halı Tekstil, Hateks, Ordema Tekstil, Naffi Home, Dilateks, Tayfan Tekstil, B Fashion, Samur Halıları, Estilo Moda, YD Dokuma, Mink Tekstil, Ahenkli Tekstil, Kazım Coşkun, Novo NEF, HATKO Dokuma, ZED Mefruşat, MEKSAN Giyim, PEBA Tekstil, İsken Endüstriyel, PİBAY Tekstil, Retro Konfeksiyon, Vildan Torun, Akmoda, Yarenler Dış Ticaret, PSM Tekstil, Lareteks, MHM Konfeksiyon, APEX Teknik Tekstil, İstikbal Mobilya, CSN Hazır Giyim, Pantopark Tekstil, Asil Halı, Saray Halı, FTD Tekstil, CYT Tekstil, Al Salam, ACVE Tekstil, Genter Tekstil, Usman Global, Buremet Tekstil, Sözütek, TEKS Company, Doğa Mineral.”