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Kahramanmaraşlı deva firma bayilik sayısını artıracak

Beysan Genel Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alaybeyoğlu, Beypan markalarını daha üst seviyelere çıkartarak, bünyelerine XPS ısı yalıtım levhasından sonra sıva filesinin de eklenmesi ile sistem bazında diğer kalemleri de bünyelerine katmayı düşündüklerini belirtti.

Kahramanmaraşlı deva firma bayilik sayısını artıracak

Kahramanmaraşlı deva firma bayilik sayısını artıracak

Beysan Genel Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alaybeyoğlu, Beypan markalarını daha üst seviyelere çıkartarak, bünyelerine XPS ısı yalıtım levhasından sonra sıva filesinin de eklenmesi ile sistem bazında diğer kalemleri de bünyelerine katmayı düşündüklerini belirtti.

11 Mayıs 2021 Salı 08:59
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Beysan markasının başarı hikayesini öğrenebilir miyiz?

BEYSAN markası, Alaybeyoğlu ailesinin 1980 yıllında kurduğu ve ilk olarak tuğla imalatı olarak inşaat dünyasına sunduğu markamızdır. O dönemlerde şehrimiz Kahramanmaraş’ın Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı üçüncü sanayi tesisi olan BEYSAN A.Ş. 2010 yılından itibaren yalıtım sektöründe boy göstermeye başlamış ve “Beypan” markasını ülkemize kazandırmıştır. 2020 yılında da yine aynı marka ile cam elyaftan üretilmiş sıva (donatı) filesi üretimine de başlamıştır.

İnşaat sektörüne hangi ürünlerinizle hizmet veriyorsunuz?

Daha önce bölgemizin ilk tesisi olma özelliği taşıyan tuğla üretimiyle inşaat sektörü ile tanışan firmamız; bugün itibari ile BEYPAN XPS ısı yalıtım levhası üretimi, sektöründe ülkemizde üretim kapasitesi olarak 4. büyük firma konumundadır. Beypan Sıva Filesi üretimi ise sektöründe tek yerli üretici konumundadır. Önümüzdeki yıllar içinde hedefimiz, bu ürün ile alakalı sektörümüzü tamamen dışa bağımlılıktan kurtarmak olacaktır.

Ekstrude polistren ısı yalıtım levhasının özellikleri nedir?

Isı yalıtımında kullanım alanlarına göre çeşitli ürünler vardır. Binalarda yerine göre taş yünü, EPS gibi ürünlerin yanında üretimini yapmış olduğumuz XPS Isı yalıtım levhası; fayda-maliyet açısından ve kullanabilme alanının çeşitliliği bakımından en avantajlı üründür. Yüksek basma mukavemeti ve lamda değerleri açısından inşaatın başlangıcındaki temel aşamasından, katlar arası tabla uygulamaları, çatı uygulamaları ve dış cephe uygulamalarında maksimum seviyede faydayı en ekonomik şekilde sağlayan yegane ürün XPS ısı yalıtım levhasıdır.

Önümüzdeki süreçte neyi hedefliyorsunuz?

Beysan A.Ş. olarak yalıtım sektöründe Kahramanmaraş’tan doğan Beypan markamızı daha üst seviyelere çıkartarak, bünyemize XPS ısı yalıtım levhasından sonra sıva filesinin de eklenmesi ile sistem bazında diğer kalemleri de bünyemize katmayı düşünüyoruz. Hali hazırda 60 bayi ile Edirne’den Kars’a tüm şehirlere yayılan markamızı, bayiliklerin artırılması ile pazarda daha üst seviyelere çıkartacağız. Ama yakın gelecekte öncelikli hedefimiz sıva filesi konusunda. Çünkü ülkemizde taş yünü, EPS, XPS, alçı uygulamaları birçok uygulamada olmazsa olmaz olarak kullanılan sıva filesinin hala yüzde 95’i yurt dışından ithal edilmekte. Bu konuda kapasitemizi artırarak bu oranı yüzde 50 seviyelerine düşürmek ilk hedefimiz. Yalıtım sektörü ile alakalı ise son tüketicilerin bilinçlenmesi konusunda ve doğru ürün kontrolleri ile doğru uygulama yöntemlerinin harmanlanarak verimliliği artırmak amaçlı, sivil toplum kuruluşlarımız ile beraber ortak faaliyetlerde bulunarak sektörümüzü daha bilinçli hale getirme konusunda pay almak istiyoruz.

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