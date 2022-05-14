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Kahramanmaraş’ta 2 ilçe faydalanacak bakanlık müjdeyi duyurdu

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile SEGE’de bir alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçe sayısı 263'ten 337'ye çıktı.

Kahramanmaraş’ta 2 ilçe faydalanacak bakanlık müjdeyi duyurdu

Kahramanmaraş’ta 2 ilçe faydalanacak bakanlık müjdeyi duyurdu

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile SEGE’de bir alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçe sayısı 263'ten 337'ye çıktı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:17
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Listeye 39 ilden toplam 74 ilçe eklendi. Kahramanmaraş’tan ise Çağlayancerit ve Ekinözü ilçeleri yer aldı.

İllerarası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması ve illerin görece daha az gelişmiş ilçelerinin kalkındırılması amacıyla 39 ilin 74 ilçesinin daha bir alt bölge desteğinden yararlandırılmasına karar verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'nın (İlçe SEGE-2022) sonuçları esas alınarak ilçelerin gelişmişlik sıralaması güncellendi. Güncelleme ile listeye 39 ilden toplam 74 ilçe eklendi. Böylece alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçe sayısı 263'ten 337'ye çıktı.

Düzenlemeyle, 6 bölgeli teşvik sisteminde bağlı olduğu ilin gelişmişlik seviyesine kıyasla daha az gelişmiş durumda olan ilçeler bir alt bölge desteğinden, bu ilçelerin OSB'leri ise iki alt bölge desteğinden yararlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin topyekun kalkınması amacıyla kullandığı bu destek modeliyle il içindeki ve iller arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmayı, az gelişmiş bölgeleri daha hızlı kalkındırmayı amaçlıyor.

Kararla alt bölge desteğinden yararlanan ilçeler listesine eklenen yeni ilçeler şöyle:

Adana: Pozantı
Afyonkarahisar: Evciler
Aksaray: Sultanhanı
Ankara: Evren, Güdül, Kalecik
Antalya: Akseki, İbradı
Balıkesir: Manyas
Bartın: Ulus, Tefenni
Bilecik: Pazaryeri
Bolu: Mengen
Bursa: Orhaneli
Çankırı: Yapraklı
Çorum: Oğuzlar, Dodurga, Kargı
Denizli: Bozkurt, Çal, Çardak, Bekilli
Edirne: Havsa, Süloğlu
Elazığ: Ağın
Erzincan: Kemah, Üzümlü
Eskişehir: Beylikova, Çifteler, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi
Giresun: Çamoluk
Isparta: Atabey, Senirkent, Yenişarbademli
İzmir: Kınık
Kahramanmaraş: Çağlayancerit, Ekinözü
Karaman: Ermenek
Kastamonu: Ağlı, Araç, Küre
Kayseri: Özvatan
Kilis: Elbeyli
Kocaeli: Kandıra
Konya: Çumra, Akören
Kütahya: Emet
Manisa: Demirci, Gördes, Kırkağaç, Sarıgöl
Mersin: Bozyazı, Çamlıyayla
Muğla: Kavaklıdere
Ordu: Akkuş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, İkizce, Mesudiye
Sakarya: Kocaali
Samsun: Ladik, Terme
Sivas: Doğanşar, İmranlı
Tekirdağ: Hayrabolu
Tokat: Başçiftlik, Sulusaray
Uşak: Ulubey
Yozgat: Kadışehri

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Kahramanmaraş’ta 2 Ilçe Faydalanacak Bakanlık Müjdeyi Duyurdu
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