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Kahramanmaraş’ta böyle personel alım ilanı görülmedi! KPSS şartı yok, 7000 lira maaş

Ankara Ve İstanbul Olmak Üzere Türkiye genelinde 21 ilde Genel Merkezi Ankara'da bulunan Türk Kızılayı tarafından en az 7 bin lira maaşla personel alımı yapılacağı açıklandı.

Kahramanmaraş’ta böyle personel alım ilanı görülmedi! KPSS şartı yok, 7000 lira maaş

Kahramanmaraş’ta böyle personel alım ilanı görülmedi! KPSS şartı yok, 7000 lira maaş

Ankara Ve İstanbul Olmak Üzere Türkiye genelinde 21 ilde Genel Merkezi Ankara'da bulunan Türk Kızılayı tarafından en az 7 bin lira maaşla personel alımı yapılacağı açıklandı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:01

Türkiye genelinde 21 ilde Genel Merkezi Ankara'da bulunan Türk Kızılayı tarafından en az 7 bin lira maaşla personel alımı yapılacağı açıklandı.

Şartlar arasında KPSS şartı aranmadığı bildirildi.

KIZILAY PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sağlık personeli olarak Kızılay'da Doktor arandığı açıklandı.

Kızılay personel alım ilanında

Dünyanın en önemli insani yardım kuruluşlarından biri olan, afet müdahale ve sosyal hizmetlerin yanı sıra Türkiye’nin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılarından karşılamaktayız.

2005 yılından bu yana “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı”nı yürüten 151 yaşındaki Türk Kızılay olarak Bölge Kan Merkezimizde görevlendirilmek üzere Doğrulama Laboratuvar Birim Yöneticisi ve Doktor aramaktayız denildi.

Kızılay personel alım linki aşağıda

https://basvuru.kizilaykariyer.com/QWE3PQ55TZD4Y4MJ99CQU7PPNA.JOB

Türkiye genelinde İstanbul (Avrupa-Anadolu), Çorlu, Düzce, Edirne, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Sakarya, Şanlıurfa, Zonguldak, Aydın, Bursa, Konya, Eskehir, Gaziantep, Sivas, Erzurum, Denizli, Çanakkale, Marmaris, Ankara ve Van olmak üzere toplamda 21 ilde Kızılay tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu.

KIZILAY PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

Ayrıca Kızılay tarafından yayımlanan personel alım ilanı başvuru şartları şöyle:

Tıp Fakültesi mezunu olup Mikrobiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji veya Enfeksiyon Hastalıkları ana bilim dallarından birinde uzmanlık diplomasına sahip,
Tercihen kan bankacılığının laboratuar uygulamalarına yönelik alanlarda (kan bağışçısı tarama ve doğrulama testleri, immünohematolojik testler, kalite kontrolü) en az 3 yıllık deneyim sahibi,

Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilen

Tam zamanlı çalışabilecek

Takım çalışmasına yatkın

Sosyal sorumluluk bilincine sahip

Mecburi hizmetini tamamlamış

Seyahat engeli olmayan

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşKızılayFırsat
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