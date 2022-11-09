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Kahramanmaraş’ta Devlet Desteğiyle Üreten Genç Girişimci 24 Kişiye İstihdam Sağlıyor

Kahramanmaraş'ta devlet desteğiyle iki yıl önce başta çaydanlık olmak üzere çeşitli mutfak eşyaları üretimi için atölye kuran 20 yaşındaki Mücahit Tekçe, iş yerinde 24 kişiyi istihdam ediyor.

Kahramanmaraş’ta Devlet Desteğiyle Üreten Genç Girişimci 24 Kişiye İstihdam Sağlıyor

Kahramanmaraş’ta Devlet Desteğiyle Üreten Genç Girişimci 24 Kişiye İstihdam Sağlıyor

Kahramanmaraş'ta devlet desteğiyle iki yıl önce başta çaydanlık olmak üzere çeşitli mutfak eşyaları üretimi için atölye kuran 20 yaşındaki Mücahit Tekçe, iş yerinde 24 kişiyi istihdam ediyor.

09 Kasım 2022 Çarşamba 12:20

TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü'nden 2020 yılında mezun olan Mücahit Tekçe, bir süre özel şirketlerde çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) ekipman desteği alan genç girişimci, Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde atölye kurdu.

Uluslararası firmalara ürün yollayan şirketlerle diyaloğa geçerek kısa sürede çaydanlık, cezve, tencere gibi mutfak eşyaları üreten, çalışan sayısını 4'ten 24'e yükselten girişimci, işlerini büyüterek daha fazla kişiye iş imkanı sağlamak istiyor.

Mücahit Tekçe, AA muhabirine, lise eğitimini tamamladıktan sonra ekonomik nedenlerle üniversiteye devam edemediğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Ekonomik durumumuz iyi olmadığı için henüz 5-6 yaşlarındayken küçük bir çelik eşya atölyesinde çırak olarak işe başladım. Lise eğitimini tamamlayana kadar çeşitli firmalarda çalıştım. Liseyi bitirdiğimde 17 yaşındaydım ve artık kendi işimi kurmaya karar verdim. Küçük bir birikimim vardı onunla makinelerini yenileyen bir ustadan atıl vaziyetteki makinesini satın aldım ve sanayide küçük bir atölye kurdum ancak makine sürekli arıza verdiği için üretime geçemedim. Bu süreçte tanıştığım bir kişi beni KOSGEB'e yönlendirdi. Aldığım girişimcilik eğitiminin ardından ekipman talebinde bulundum ve 100 bin lira hibe verildi. Kısa sürede atölyemi kurup çaydanlık ve çeşitli mutfak eşyası üretimine başladım."

- Yılda 150 bin çaydanlık üretiyor

Ürettikleri ürünlerin uluslararası ticaret yapan firmalar aracılığıyla yurt dışına da gönderildiğini belirten Tekçe, şunları kaydetti:

"Yıllık 150 bin çaydanlık üretiyoruz. Bu yılda cezve, saklama kabı, tencere gibi ürünler üretmeye başladık. İşletmenin ilk yılı ürettiğimiz malzemeleri daha çok iç piyasaya yani Güneydoğu başta olmak üzere, İstanbul, İzmir gibi çeşitli illerimize gönderdik. Sonrasında dış piyasaya yönelik çalışmalarımız oldu. Bu kapsamda da bazı markalara fason üretim yapmaya başladık. Ürettiğimiz ürünler Mısır, Irak, Gürcistan ve Lübnan'a gönderiliyor. Şu anda iş yerimizi büyütme aşamasındayız, en büyük temennimiz, istihdam sayısı ve imalat kapasitemizi artırmak, iç ve dış piyasada önemli bir noktaya gelebilmek."

- İş fikri olan ve iş yeri kurmak isteyenlere KOSGEB daveti

KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü Yasin Yüksek de girişimcilere yönelik verilen desteklerin olumlu geri dönüşümlerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yeni dönemde de imalat sanayisi ve teknoloji odaklı girişimciliğe yönelik destek programlarının olduğunu ifade eden Yüksek, program kapsamında girişimcilere kuruluş döneminde makine, tesisat ve istihdam anlamında destekler sağlandığını dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın metal mutfak, tekstil ve gıda sektörlerinde örnek bir kent olduğunu dile getiren Yüksek, Tekçe'yi girişimciliğinden dolayı tebrik ederek iş fikri olan ve iş yeri kurmak isteyenleri KOSGEB'e davet etti.

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