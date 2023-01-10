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Kahramanmaraş’ta Dijital Dönüşüm Zirvesi Yapılacak

Creosoft tarafından Kahramanmaraş’ta dijital dönüşüm zirvesi gerçekleştirecek.

Kahramanmaraş’ta Dijital Dönüşüm Zirvesi Yapılacak

Kahramanmaraş’ta Dijital Dönüşüm Zirvesi Yapılacak

Creosoft tarafından Kahramanmaraş’ta dijital dönüşüm zirvesi gerçekleştirecek.

10 Ocak 2023 Salı 14:31

Sanattan spora, insan kaynaklarından pazarlamaya, her alanda yaşanan dijital dönüşümle ilgili harekete geçen Creosoft, bu dönüşümle ilgili detayların konuşulması ve bilgilendirme yapılması için Kahramanmaraş'ta zirve gerçekleştirecek.

16 Şubat’ta Kahramanmaraş Ramada Plaza’da gerçekleştirilecek zirve ile E-ticaret, e-ihracat, dijital pazarlama ve e-dönüşüm konuları uzman isimler tarafından bilgiler verilecek.

Kahramanmaraş firması olan ve sektörde türkiye geneli tanınan CREOSOFT tarafından gerçekleştirilecek zirvede birbirinden önemli isimler yer alacak.

Şimdiden heyecanla beklenen zirve E-ticaretin tüm bileşenleri için şehirde bir ilk olacak. Katılım için kayıtlar Şubatın ilk haftası creosoft.com.tr adresinden ve sosyal medya hesaplarından yapılabilecek.

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Kahramanmaraş’ta Dijital Dönüşüm Zirvesi Yapılacak
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