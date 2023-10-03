Kahramanmaraş’ta duran altın üretimi 10 tona ulaştı!

Kahramanmaraş, Türkiye'de İstanbul'dan sonra altın üretiminde ikinci sırada yer alıyor ve altın sektörü kent ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Kuyumcular Odası Başkanlığı, çevre illere göçü engellemek ve üretimi sürdürebilmek için kalifiye elemanları kente getirerek üretime başladı. Yaklaşık 800 firma ve 10 bin kişi istihdam edilen sektör, depreme rağmen yıllık 10 ton altın üretimi gerçekleştirdi.

Deprem sonrası yaşanan ihracat kaybını telafi etmek için kuyumcu esnafları 7/24 mesai yapıyor. Kuyumcu sektörü Kahramanmaraş'ın önde gelen sektörlerinden biri olup, İstanbul'dan sonra Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor.

Deprem sonrası üretimde durma noktasına gelen sektör, Kuyumcukent'in orta hasarlı olmasından dolayı üretim konteyner çarşılarda gerçekleştiriyor.

Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, depremin ardından çalışmaların hızla başlatıldığını ve sektörün önemine vurgu yaparak, altın ve mücevher üretimindeki işçilik fiyatlarının arttığını belirtti.

Öz, sektörün Kahramanmaraş'a ve ülkeye katma değer sağladığını ve çalışanların diğer şehirlere göç etmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Yaklaşık 10 ton kapasiteye sahip olan sektörün, bu rakamlara ulaştığını düşündüğünü söyledi.