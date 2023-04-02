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Kahramanmaraş’ta Kadın Ayakkabı Sektörü Ayağa Kaldırılıyor

Kadın ayakkabı üretiminde Türkiye'de İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer alan Kahramanmaraş’ta üretim yeniden başladı.

Kahramanmaraş’ta Kadın Ayakkabı Sektörü Ayağa Kaldırılıyor

Kahramanmaraş’ta Kadın Ayakkabı Sektörü Ayağa Kaldırılıyor

Kadın ayakkabı üretiminde Türkiye'de İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer alan Kahramanmaraş’ta üretim yeniden başladı.

02 Nisan 2023 Pazar 16:28

Kunduracılar Odası, sektörü yeniden ayağa kaldırmak ve kent ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için harekete geçti.

Devletten ve özel sektörden destek alan sektör, yaraları bir bir sarmaya ve üretime geçmeye başladı.

Deprem öncesinde Kahramanmaraş’ta 4 bin kişinin çalıştığı ayakkabıcılık sektöründe günde 25 bin çift kadın ayakkabısı üretiliyordu.

Türkiye'nin birçok iline ve Avrupa'ya ihraç edilen ayakkabı sektörü, yeniden eski gücüne kavuşabilmek için yaralarını sarmaya başladı.

Sektörün Kahramanmaraş merkezli 2 depremden etkilendiğini ifade eden Kunduracılar odası Başkanı Ali Köfte, il genelinde yaklaşık bin civarındaki atölyede 4 bin kişinin günde ortalama 25 bin çift kadın ayakkabısı üreterek ülke ekonomisine çok ciddi bir katkılarının olduğunu ancak bu üretimin deprem nedeniyle yaklaşık bir buçuk ay durduğunu, şimdi ise yeniden üretime başladıklarını sözlerine ekledi.

AYAKKABICILAR SANAYİ SİTESİ KURULUYOR

Başkanı Köfte, bundan sonraki süreçte, önce geçici olarak konteyner ayakkabı çarşısı, daha sonra kalıcı, devlet ve özel sektörlerin desteği ile atölye tarzı yerlerin yerine yeni sanayi sitesinin kurulacağı ve bu sayede büyük firmalara ihracatın daha kolay yapılacağını ifade etti.

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Kahramanmaraş’ta Kadın Ayakkabı Sektörü Ayağa Kaldırılıyor
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