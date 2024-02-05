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Kahramanmaraş’ta kadın iş geliştirme merkezi projesi başlıyor!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen “Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi”nin lansmanı gerçekleşti.

Kahramanmaraş’ta kadın iş geliştirme merkezi projesi başlıyor!

Kahramanmaraş’ta kadın iş geliştirme merkezi projesi başlıyor!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen “Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi”nin lansmanı gerçekleşti.

05 Şubat 2024 Pazartesi 13:14

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrası yapılan ortak proje ve işbirlikleriyle başta kadın işverenler olmak üzere toplumun geneline hibe desteği sağlayarak, önemli bir başarıya imza atan KMTSO ve UNDP, yine özel bir projeyi daha hayata geçirerek, Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi’ni (KİŞGEM) kadın girişimcilerin istifadesine sundu.

Proje kapsamında düzenlenen Basın Lansmanı'na, KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Harun Çiçekçi, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, KOSGEB Kahramanmaraş Müdürü Yasin Yüksek, DOĞAKA Kahramanmaraş Koordinatörü Yusuf Köleli ile kadın girişimciler katıldı.

Lansman, projenin hedeflerini ve katılımcıların rolünü vurgulayarak, kadın girişimcilerin iş dünyasındaki güçlenmelerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu iş birliği ile Kahramanmaraş'ta kadınların ekonomik kalkınmalarına katkı sağlanması hedefleniyor. Öte yandan Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi, Kahramanmaraş'ta kadın girişimciliğini teşvik ederek ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak.

GÜMÜŞER: PROJE KALKINMAMIZA KATKI SAĞLAYACAK

Programda konuşan KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, projenin Kahramanmaraş'ın kalkınması için önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Gümüşer, "Kadınlarımızın ekonomik hayata daha fazla katılmasıyla hem aile ekonomisine katkıda bulunacak hem de şehrimizin kalkınmasına destek olacaklar." dedi.

VINTON: PROJE KADINLARIMIZIN EKONOMİK GÜÇLENMESİNİ SAĞLAYACAK

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise UNDP'nin kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik çalışmalarına değindi. Vinton, "Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi'nin, kadınların ekonomik güçlenmesine ve toplumsal hayatta daha fazla yer almasına katkıda bulunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

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Kahramanmaraş’ta Kadın Iş Geliştirme Merkezi Projesi Başlıyor!
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