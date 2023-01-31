Kahramanmaraş’ta KYS’den Tatlı Etkinlik

Bu anlamlı etkinlik ile ilgili değerlendirmelerde bulunan KYS Catering Yönetim Kurulu Başkanı Metin Azaplıoğlu, sosyal projelere verdikleri önemin altını çizdi. Bu tarz etkinliklerin çalışanları mutlu ettiğini ifade eden Azaplıoğlu, şunları söyledi: “Paydaş olduğumuz firmalarımızın çalışanlarının mutlu ve huzurlu olması adına çeşitli sosyal etkinlikler yapıyoruz. Kış aylarında olmamız sebebiyle bu etkinliklerimiz mesai öncesi çorba ikramı, süt ve simit ikramı ile başladı.

Bu etkinliklerimizin çalışanları mutlu ettiğini görmek bizleri de ayrıca mutlu etmektedir. Özellikle tatlı günlerimiz büyük ilgi görmektedir. Öğle yemeği sonrasında büyük bir özenle oluşturduğumuz tatlı ikram alanımız çalışanlar tarafından yoğun ilgi görmektedir. Onlara yakışır, bol çeşitli, rengarenk bir masa hazırlıyoruz. Diledikleri tatlıdan diledikleri kadar tüketebiliyorlar. Güçlü ekonomimizin temelini oluşturan çalışanların mutlu ve huzurlu olması adına bizler üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”