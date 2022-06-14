Kahramanmaraş’ta tohum dağıtımı gerçekleşti!

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" doğrultusunda yürütülen "Kahramanmaraş İli Soya Üretimini Arttırma Projesi" kapsamında Soya Tohumu Dağıtımı programı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programa İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin GÜVENÇ, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet ÖZDEMİR, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir OKATAN, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan BİLİR, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Cihangir BAĞRIAÇIK, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül ÇİTİL OKUR, Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet ÇETİNKAYA, muhtarlar, çiftçiler ve teknik personeller katıldılar.

Proje kapsamında yüzde 60'ı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe edilen 46000 kg Soya tohumluğu dağıtımı gerçekleştirildi.