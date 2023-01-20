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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta TYP kapsamında 800 işçi alınacak!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara Toplum Yararına Programlar kapsamında 1320 kişilik personel alımı yapılacak. Kahramanmaraş’ta da 800 işçi alımı yapılacağı bildirldi.

Kahramanmaraş’ta TYP kapsamında 800 işçi alınacak!

Kahramanmaraş’ta TYP kapsamında 800 işçi alınacak!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara Toplum Yararına Programlar kapsamında 1320 kişilik personel alımı yapılacak. Kahramanmaraş’ta da 800 işçi alımı yapılacağı bildirldi.

20 Ocak 2023 Cuma 13:09

TYP PERSONEL ALIMI BAŞLADI!

TYP kapsamında şuan için 2 farklı şehirde alım yapılacak olup, ilerleyen süreçte 60 bin kişilik alım yapılması beklenmektedir.

İşte alım yapılacak şehirler;

Kahramanmaraş 800 Kişi,

Kastamonu 520 Kişi,

KAHRAMANMARAŞ 800 PERSONEL ALIMI!

TYP İlan numarasına aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.

1. Elbistan - 73 Personel : 309082

2. Pazarcık - 59 Personel : 309083

3. Ekinözü - 15 Personel : 309087

4. Türkoğlu - 55 Personel : 309084

5. Andıran - 29 Personel : 309085

6. Nurhan - 15 Personel : 309086

7. Onikişubat - 289 Personel : 309179

8. Dulkadiroğlu - 166 Personel : 309180

9. Çağlıyancerit - 22 Personel : 309183

10. Göksu - 31 Personel : 309182

11. Afşin - 46 Personel : 309181

KASTAMONU 520 PERSONEL ALIMI!

Kastamonu Merkez - 520 Personel : 309094

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

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