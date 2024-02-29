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Kahramanmaraş’ta Uzay ve Havacılık A.Ş’ye ortaklık başvuruları başladı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ortaklığında kurulan KM Uzay ve Havacılık A.Ş. şirketi için ortaklık başvuruları başladı.

Kahramanmaraş’ta Uzay ve Havacılık A.Ş’ye ortaklık başvuruları başladı!

Kahramanmaraş’ta Uzay ve Havacılık A.Ş’ye ortaklık başvuruları başladı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ortaklığında kurulan KM Uzay ve Havacılık A.Ş. şirketi için ortaklık başvuruları başladı.

29 Şubat 2024 Perşembe 10:19

Uzay ve havacılık sektöründe faaliyet gösterecek olan KM Uzay ve Havacılık A.Ş., ortaklık başvurularını açtı. Ortak olmak isteyenler minimum 100.000 USD (Yüz Bin Dolar) bedel karşılığında başvuruda bulunabilecek.

ŞİRKET SERMAYESİ TALEBE GÖRE BELİRLENECEK
Şirket sermayesi, oluşacak talebe göre belirlenecek. KM Uzay ve Havacılık A.Ş. tarafından en az 5 yıl boyunca kar dağıtımı yapılmayacak. Ortaklık hisse ödemeleri ise en geç 6 ayda bir olmak üzere 4 taksit halinde gerçekleştirilecek. İlk taksit, KMTSO altında kurulacak olan "KMTSO Teknoloji A.Ş." şirketinin tescilinden hemen önce istenecek.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER BAŞVURABİLİR
KM Uzay ve Havacılık şirketine ortak olmak isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler, alacakları hisse bedelini Dolar cinsinden taahhüt edecek.

BAŞVURU DETAYLARI
Son başvuru tarihi 15 Nisan 2024 olup, bu tarihten sonra yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

Ayrıca ekli başvuru formunun yetkili imzalı olarak KMTSO Genel Sekreterliği’ne teslim edilmesi gerek.

Tüm soru ve talepler;[email protected] adresinden mail üzerinden yâda 0538 148 83 24 cep numaralı telefondan WhatsApp üzerinden yazılı olarak iletilebilecek.

Başvuru formu: https://drive.google.com/file/d/1yZeqYVWgZDyl_Zy3sA-oiYS7kTeAtH36/view?usp=sharing

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Kahramanmaraş’ta Uzay Ve Havacılık A.Ş’ye Ortaklık Başvuruları Başladı!
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