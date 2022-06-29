Kahramanmaraş’ta yerli yazılım iş yerlerinin gözdesi oldu

Onikişubat İlçesi Selçuklu Mahallesi 58022 Sokak Sefa Apartmanı altında hizmet veren Kahramanmaraş Er-Sel Bilişim, hizmet sektörü kapsamında ticari alanda kullanılmak üzere MaxSoft Yazılım Bilişim Teknoloji çözüm ortaklığında özel bir program geliştirdi.

Yerli program hakkında bilgi veren Yazılım Uzmanı Mesut Karahan, “ İşletmenizin hareketlerini tüm giriş çıkış işlemlerini tek bir panelden veya cep patron uygulamasından görebilirsiniz. Ciro ve kar marjı takibi yapılabilir günlük, haftalık, aylık, yıllık. Saatlik, günlük, aylık kasa ve kasiyer bazında raporlamalar yapılabilir. Getir, trendyol, yemek sepeti entegre çalışıyor. Stok takibi ve analiziyle birlikte firma ve müşterilerinizin cari hesaplarını takip edebilir borç alacak raporu alabilirsiniz. Personel satışlarını takip ederek personel çalışma performansını görebilir, kapsamlı raporlama yapabilirsiniz. Bu sistemi market, manav, şarküteri, kuruyemiş, züccaciye, hediyelik eşya, kozmetik, giyim, kırtasiye, kitapevi, yapı market, hırdavatçılar ek bir maliyet olmadan kullanabilir. Yazılım dokunmatik cihazlarla birlikte, ekstra tüm bilgisayar, tablet ve cep telefonlarında donma kasma olmadan çalışabilme özelliğine sahip. Ayrıntılı bilgi almak isteyen müşterilerimiz 0 539 475 31 46 telefon hattından bizlere ulaşabilirler” dedi.

“İş yükümüz yarı yarıya azaldı”

Programı kullanan işletme sahiplerinden Burçin Kiraz ise, “Bu programı satın almadan işletmemize kurmadan önce masa takip ve satış işlemlerinde, hesaplarda ve ciro işlemlerimizde bir sürü problem yaşıyorduk. Programı satın aldıktan sonra çok kolay bir şekilde cep telefonundan siparişler mutfağımıza düşüyor, mutfaktaki iş yükümüz azaldı, dış servisteki iş yükümüzün azaldı. Hesaplarımızı kontrollü bir şekilde görebiliyor ve düzenleyebiliyoruz. Bu program sayesinde işletmemizin yükünü yarıya indirdik. Çok basit çok kullanışlı, rahat bir program ve işletmenize yatırım yapmak istiyorsanız ilk başta yapılması gereken bu programı satın almak” diye konuştu.