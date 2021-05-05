Kahramanmaraş’taki kurutma tesisi hem istihdama hemde ülke ekonomisine katkı sunacak

Türkiye’de Elektronik Mühendisliği eğitimi alan ardından İngiltere’de yüksek lisans yaparak ülkesine tekrar dönüp ticarete atılan Hasan Ozan, TKDK’dan da aldığı hibe desteği ile Temmuz ayında Yaş meyve ve sebze kurutma tesisini hizmete açmaya hazırlanıyor.

Yaptığı yatırım hamlesiyle Dünya’ya meyve cipsi ihracatı gerçekleştirecek olan genç iş insanı 24 saat çalışacak olan tesisle bölge çiftçisinin ürünlerine Pazar arayışına son verecek.

Yatırımla ilgili bilgi veren Hasan Ozan; “Yaş meyve ve sebze kurutma tesisi için TKDK’dan yüzde 55 hibeli proje başvurusu yaptık. Projemiz onaylandı. Toplam 750 metrekarelik kapalı alanda yapacağız. Kurutma fırınları ve soğuk hava depoları olacak. Toplam 2 milyona mal olacak. Planımız 7. Ayda tesisi devreye almak. Bu proje Kahramanmaraş’ta TKDK açısından da ilk olacak.” dedi.

Türkiye’nin meyve üretiminde dünyada başı çektiğini vurgulayan Ozan şunları söyledi;

“Türkiye’de ürünler daha çok gün kurusu şeklinde kurutuluyor. Bunu tesiste fırınlarda kurutan çok fazla yok. Tüm meyve sebze olarak baktığımızda, kuru yemişi de dahil ettiğimizde Türkiye, dünya pazarında Tayland ile birlikte ilk 2 sırayı paylaşıyor. Tayland daha çok egzotik meyvelere ağarlık verirken Türkiye’de ülkemizde üretilen meyvelerde başı çekiyor.

Bizde Kahramanmaraş’ın konumu gereği Malatya, Hatay, Adana ve Mersin’e yakın olması, hatta ilçelerde elma gibi bir ürünün olması ve tedarik zincirinde sıkıntı yaşamayacağımız için tercih ettik.

24 saat çalışacak olan tesiste yaklaşık 20 kişi istihdam edeceğiz. Bölgemizde yeni ürün ekim ve dikimi de gerçekleşeceğine inanıyoruz. Hedefimiz meyve cipsi üretimiyle yurt dışına açılıp 15 Avrupa ülkesine ürün ihracatı gerçekleştirmek.”