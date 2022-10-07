KASİAD Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ödül töreni, bürokrat, siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismi buluşturdu. Gecenin sunuculuğunu Cansu Canan Özgen gerçekleştirdi.

Genç KASİAD Kurulu Başkanı İsmail Dinçer açılış konuşmasında “Sayın Valim, Kıymetli Protokol Üyeleri, Değerli Misafirler; Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Kasiad Ödülleri gecemize hepiniz hoş geldiniz. Yaşadığımız uzun ve zor hazırlık sürecinde bizleri yalnız bırakmayarak bu gecenin gerçekleşmesini sağlayan Aday Belirleme Kurulumuza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bütün siyasi koşullardan bağımsız olarak içinde bulunduğumuz coğrafyada ve dünyanın her yerinde kişisel hak ve özgürlükleri için mücadele eden kadınları Genç Kasiad adına buradan saygıyla selamlıyorum.

Bu ödüllerin hangi kriterlerle kimlere verildiği ve neden o aldı neden o almadı gibi sorulara peşinen burada cevap vermek ihtiyacı duyuyorum, alanında en yetkin isimlerden oluştuğuna inandığımız Aday Belirleme Kurulumuz tarafından gösterilen adaylar arasından yalnızca Kasiad üyelerinin oylarıyla ödül sahipleri belirlenmektedir. Dolayısıyla sizlerin de takdir edeceği gibi bu ödüller her kategorinin Kasiad bakış açısıyla o yıl için ödülü hak ettiğini düşündüğü isimlere verilmekte olup, diğer adaylar veya o yıl aday gösterilmeyen kişi ve kurumlar için genel bir başarı göstergesi olmayıp herhangi bir olumsuz düşünce de ifade etmemektedir.

Saygıdeğer Misafirler, geçen yıl sizlere bu kürsüden şehrimizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durumu objektif verilerle kıyaslayarak anlatmış, her ne kadar ekonomik büyümeyi sürdürme ihtiyacımız devam etse de sosyal hayatı geliştirmemizin daha acil daha kritik ve fakat daha az gündeme getirdiğimiz bir konu olduğunu ifade etmeye çalışmıştım. Bu noktada bir iş insanları derneğinin neden bu konuda faaliyet göstermeye çalıştığını da açıklamaya gayret etmiştim. Artık dönemimizin sonuna doğru yaklaşırken gururla söyleyebilirim ki, Genç Kasiad bu ihtiyaca inanarak elinden geldiği kadar çok yönlü faaliyetler göstermiştir. Bir taraftan girişimcilik-yatırımcılık sohbetlerini, bölgemizde bir ilk olarak Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesini, aile şirketlerinde kabuk değişimi ve İnsan Kaynakları panellerini organize etmiş, diğer taraftan zengin kültürümüze ve sosyal hayatımıza dikkat çekebilmek için bu ödül gecelerini düzenlemiş, bizim için çok değerli olan kümperli ilkokulu kütüphanesi gibi sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmiştir. En önemlisi, bizden sonra da bu faaliyetlerin artarak ve genişleyerek devam edebilmesi, sürdürülebilir olması için bizden öncekilerin Genç Kasiad’ı kurduğu gibi biz de henüz üniversite dönemindeki arkadaşlarımızla Genç Kasiad Akademiyi kurmuş bulunmaktayız.

Dünya, tarihinin ciddi kırılma noktalarından birini yaşadığımız bir dönemden geçiyor. İki kutuplu dönemi ve arkasından süper güç dönemini yaşayan dünyamız, çok kutuplu bir döneme belki de bölgesel güçler dönemine geçiyor. Bu sürecin bizim ülkemiz gibi bölgesinde etkin ülkelere yeni fırsatlar sunabileceğine inanıyorum. Fakat önümüzdeki günler ticaret savaşları ve bölgesel sıcak çatışmaların ötesinde kültürel hegemonya mücadelelerine mutlaka tanık olacaktır. Böylesi bir dönemde kültürümüze sahip çıkmak, üstüne koyarak geliştirmek ve bu sahada yükü omuzlarında taşıyan sanatçılarımıza, edebiyatçılarımıza, sporcularımıza, fikir insanlarımıza ve bilim insanlarımıza yürekten destek olmak, hiçbir şey yapamasak dahi içten bir teşekkür etmek çok büyük önem arz etmektedir.

İşte bu teşekkürü ifade etmeye çalışacağımız gecemize hepiniz tekrar hoşgeldiniz.

Teşekkür ederim. ” dedi. Daha sonra kürsüye gelen Yönetim Kurulu Başkanımız Mikail Utlu ise konuşmasında “Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Başkanlarım,

Protokolümüzün değerli katılımcıları,

Değerli Basın Mensupları,

Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler

“KASİAD ödülleri” gala gecesine hoş geldiniz ....

Geçtiğimiz sene yine bu vakitlerde ilkini gerçekleştirdiğimiz programımızda “KASİAD Ödülleri”ni geleneksel hale getirmek istediğimizi belirtmiştik. Çok şükür bu sene de hep birlikteyiz, bir aradayız, buradayız. Tekrar hoş geldiniz.

“KASİAD Ödülleri” organizasyonunu yaşadığı toplum için, fark yaratan ve örnek teşkil eden kişi, kurum ve kuruluşların taçlandırılacağı bir platform olması amacı ile kurguladık. İş hayatının

günlük telaşıyla etrafımızda olan biten güzellikleri yeteri kadar göremeyebiliyoruz. Birçok kişi bireysel çaba ve gayretleri ile güzel ve faydalı eserler, çalışmalar yapmaktalar. İşte bu platform ile bu kişi ve kuruluşları bulmayı, toplum önüne çıkarmayı ve takdirlerimizi sunmayı planlıyoruz.

Geçtiğimiz bir yıl içerisinde KASİAD olarak şehrimizin gelişimi için birçok program, ziyaret ve görüşme gerçekleştirdik. Mayıs ayında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’’mızı görkemli bir tören ile Yedi Güzel Adam Müzemizde yine hep birlikte kutladık. Haziran ve temmuz aylarında “Kasiad Kariyer Kampı” programını hayata geçirdik. Bu program ile sanayimizin ihtiyacı olan nitelikli personel istihdamına çözüm üretmeye çalıştık. Eylül ayında da Dünya Gazetesinin katkılarıyla “Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi” programımızı gerçekleştirdik. Bu yoğun programların hayata geçmesine katkı veren tüm arkadaşlarıma bir kez daha huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.

İnsanlık tarihi göstermiştir ki birlik olarak, bir arada olarak, insanlar daha güçlü, daha güvenli, daha müreffeh yaşamaktadır. Teknoloji de ekonomi de sanayi de ancak insanoğlu güçlü, güvenli ve müreffeh olduğu zaman gelişmektedir. Bizler de buna inanarak şehrimizin gelişimi, şehrin refah seviyesinin yükselmesi için şahsi menfaatlerimizi arkamızda bırakarak birlik olmalıyız.

Birlik olmak ne kadar önemli ise sürdürülebilirlik de en az o kadar önemli. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletlerin belirlediği on yedi tane sürdürülebilir kalkınma amacı bulunmaktadır. Artık sadece üretmek yetmiyor, üretirken sürdürülebilirliği de gözetmek gerekiyor. Günümüzde Karbon kredileri, sınırda karbon vergisi, karbon ayak izi konuşulurken anlaşılıyor ki yakın gelecekte sürdürülebilirlik bir tercih değil zorunluluk haline gelecektir. Bu sebeple günlük işlerimizde de sürdürülebilirlik bakış açısını öğrenmeli ve uygulamalıyız.

Her zaman olduğu gibi KASİAD’ı değişimin ve gelişimin adresi olarak görmekteyiz.

Birazdan ödüllerimiz sahiplerini bulacak. Ödül almaya hak kazanan tüm kişi ve kurumlarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Gösterdikleri gayret ve şehrimize kattıkları güzellikler için teşekkürlerimi sunuyorum. KASİAD olarak şehrimiz için taş üstüne taş koyan herkesi desteklemeye devam edeceğiz.

Bu gecenin organizasyonuna katkı veren KASİAD’lı genç arkadaşlarıma ve aday belirleme kuruluna huzurlarınızda ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Şahsi menfaatlerin ötesinde şehre katkı verenleri izleyeceğimiz, keyifli bir vakit geçireceğimiz güzel bir akşam diliyorum.

Tekrar hoş geldiniz. ” dedi.

Arsan Center’da düzenlenen törende; İlk olarak Yılın Turizm Elçisi Yahya Gözübenli’ye ödülünü KASİAD Başkanımız Mikail Utlu taktim etti. Yılın Akademisyeni Ödülünü Mehmet Kirişçi’ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hikmet Gümüşer, Yılın Sporcusu Ödülünü Melike Günal adına

Ali Günal’a Yönetim Kurulu Üyemiz İsmail Nohutlu, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi - Down Sendromlular Derneği Cafes’i adına Zeynep Nur Yerhan’a Ödülünü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Burak Orhan Arifioğlu, Yılın Gastronomi Ödülünü Şef Ayşe Nazlı adına Nesrin Kısakürek’e Yönetim Kurulu üyemiz Merve Çelebi, Yılın E-Tanıtım Hesabı Ödülünü Yusuf Köleli’ye Genç KASİAD Kurulu Üyemiz Ahmet Büyükdereli, Yılın Kültür Varlığını Koruma/Demirciler Çarşısı Restorasyonu ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hanefi Toptaş’a Yönetim Kurulu Üyemiz İsmail Kurtul, Yılın Edebiyatçısı Ödülünü Yasin Mortaş’a Yönetim Kurulu Üyemiz Ertuğrul Kazancı, Yılın Sanatçısı Ödülünü Fatma Sema Tekerek’e Genç KASİAD Kurulu Üyemiz Elvin Şenel, Yılın Yerel İnovatif Ürün Ödülünü Galip Bakır’a Genç KASİAD Kurulu Üyemiz Elvin Şenel, Yılın Mutfak Ödülünü Hacı Milcan Lokantası adına Alican Börekçi’ye Yönetim Kurulu Üyemiz Halil Kaçmaz, Yılın Yaşayan Değer / Tarih Ödülünü Sıdıka Gürkan’a Genç KASİAD Kurulu Başkan Yardımcımız Çağatay Emirmahmutoğlu, KASİAD Özel Ödülünü ülkemizde ve şehrimizde yaşanan yangınlarda sarf ettikleri yoğun çaba ve emekleri nedeni ile Orman Bölge Müdürlüğü Çalışanları adına Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç’a Genç KASİAD Kurulu Başkan Yardımcımız Çağatay Emirmahmutoğlu taktim etti.

Programın bu bölümünde 2.KASİAD Ödülleri Aday belirleme kuruluna teşekkür plaketi takdimi ile devam edilerek;

Aday Belirleme Kurulu üyesi Arif Yücel’e Genç KASİAD kurulu üyemiz Abdullah Demir, Ayşe Taşkıran’a Genç KASİAD kurulu üyemiz Fatmagül Oruçoğlu, Büşra Şen Çiftarslan’a Genç KASİAD kurulu üyemiz Zeynep Emirmahmutoğlu, Fatih Solak’a Genç KASİAD kurulu üyemiz Aziz Turhan Nohutlu, Ferhat Özdemir’e Genç KASİAD kurulu üyemiz Ali Yürürdurmaz, İnci Okumuş’a Genç KASİAD kurulu üyemiz Ahmet Büyükdereli, Mehmet Sütyemez’e Genç KASİAD kurulu üyemiz Ahmet Büyükerzurumlu, Mesut Çanak’a Genç KASİAD kurulu üyemiz Emre Sezal, Serhan Erdoğanyılmaz’a Genç KASİAD Kurulu Başkan Yardımcımız Oğuzhan Gümüşer, Sibel Dedeoğlu’na Genç KASİAD kurulu üyemiz Yaşar Özger takdim etti.

KASİAD Teşekkür ödülünü Genç KASİAD Kurucu Başkanımız Sayın Burak Orhan Arifioğlu’na Genç KASİAD Kurulu Başkanımız Sayın İsmail Dinçer takdim etti. Plaketi alan Yönetim kurulu başkan yardımcımız Burak Orhan ARİFİOĞLU yaptığı konuşmada; “Şu anda karşımda oturan çok değerli başkanım Ali Emiroğlu’nun ve başta Hikmet Gümüşer olmak üzere o günkü yönetim kurulunun desteği ile Genç KASİAD’ı 2018 yılında gayri resmi olarak kurduk. O dönemki yönetim kurulu üyelerine buradan teşekkür ediyorum. Genç KASİAD 18 ay gibi kısa bir süre zarfında çok önemli etkinliklere imza attı, atmaya da devam etmektedir. 2019'daki kurulun yaktığı meşale bugün çok daha parlak bir şekilde yanmaya devam etmektedir. Bunun için büyük özveri ile çalışan kurul üyelerine ve İsmail Dinçer başkan’a minettar olduğumu söylemek istiyorum. Vermiş olduğunuz bu plaket benim için çok önemlidir ama bu plaket benim olduğu kadar o dönemki Genç Kasiad kurulunun her bir bireyine aittir. Birlik kültürünün gelişmesi ile kazanacak olan şehrimizdir, iş dünyamızdır. Bütün genç arkadaşlarımı kutluyor, ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.” dedi.

2.KASİAD ödülleri program sunucusu Cansu Canan Özgen’e, Genç KASİAD kurulu Başkan Yardımcımız Oğuzhan Gümüşer’in teşekkür plaketi vermesini müteakip program sonlandırıldı.