Key Mensucat, Yeni Makinelerle Kapasitesini Artırıyor

KEY Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Ciğer, tekstilin her zaman takip ettikleri sektörlerden birisi olduğunu, 2021 yılının ilk aylarında bir iplik fabrikası satın alma seçeneği karşılarına çıkınca bunu değerlendirmekte tereddüt etmediklerini söyledi.

İslahiye Organize Sanayi Bölgesinde 6 adet Open End ve 11 adet Ring İplik üretim hattı bulunan tesisi satın alarak girdikleri tekstil sektöründe yeni yatırımlar yapacaklarını ifade eden Mahmut Ciğer, “İlk hedefimiz, KEY Mensucat’ın yeni bir şirket olması sebebiyle operasyonlarını hızlıca oturtmak. Bu noktada da iyi bir yerdeyiz. Bir diğer hedefimiz ise, verdiğimiz yeni iplik makinesi siparişimizle, yıllık yaklaşık 18 bin ton seviyelerine gelmektir” dedi.

Mahmut Ciğer, orta vadedeki hedeflerinin ise KEY Mensucat’ın yapacağı yeni yatırımlarla, entegre bir tesis haline gelmesi olduğunu belirterek, “Tabi bu kapsamda bu seviyelere ulaşabilmemiz için uzun soluklu bir yatırım hamlesine girişmemiz lazım. Bunun için de Holding olarak çalışmalarımızı yapmaktayız ve bu çerçevede de İslahiye OSB‘deki yerimizi genişletici adımlar atmış bulunuyoruz. Tekstil sektörünün lider makine imalatçıları ile gelecek vizyonumuza uygun yeni makine yatırımları için görüşmelerimiz devam ediyor. Halihazırda kapasitemizi ve ürün çeşitliliğimizi arttıracak yatırımlar için ilk adımı atmış bulunmaktayız” bilgisini verdi.

İLK ETAPTA 250 İSTİHDAM

Tekstil yatırımlarındaki istihdam sayısının şu an itibariyle 250 kişi olduğunu belirten Mahmut Ciğer, yılbaşından sonra da bu rakamı yaklaşık 350 kişiye ulaşacaklarını bildirdi. Ciğer, “ Böylece önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşırken KEY Mensucat’ın personel sayısı da hızla artmaya devam edecek” dedi.

Mahmut Ciğer, yapılacak yatırımlar ile şirketlerinin çalışan sayısının birkaç sene içerisinde yaklaşık 1.000 kişi seviyelerinde olmasını planladıklarını belirterek, “Halihazırda İslâhiye’nin en fazla personel istihdam eden işyeri konumuna gelmiş olduğumuzu gururla söyleyebiliriz” diye konuştu.

ÇEVRECİ ÇALIŞMALAR

Holding olarak orta ve uzun vadeli hedefleri hakkında da bilgi veren Mahmut Ciğer, “Holding olarak orta ve uzun vadede hedeflerimiz; birkaç sektörde uzmanlaşmış, bulunduğu sektörlerde konumunu her zaman ileriye taşımaya çalışan, yatırım hevesini her daim koruyan, paydaşları ile sağlıklı ve başarılı bir ilişki tesis etmiş, varlığını hem ülkemizde hem de yurt dışında gururla gösterebilen bir grup olarak ülke ekonomimize fayda sağlamak şeklinde özetleyebiliriz” dedi.

KEY Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ciğer, “Tüm bunlara ek olarak önemle vurgulamak isteriz ki, sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, üretim yaptığımız bütün lokasyonlarda hızlı bir şekilde karbon sıfır seviyesine ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu.

KEY Mensucat’ın ise yeni girdikleri tekstil sektöründe uzunca bir yolculuğunun olacağını anlatan Mahmut Ciğer, “KEY Mensucat genç bir oluşumdur. Doğal olarak holdingimizin hedefleri doğrultusunda bu şirketimiz de stratejisini oluşturacak, bu minvalde büyüme adımları atacak ve yapılacak yatırımlar ile büyüdükçe de grubumuzun en önemli aktörlerinden birisi haline gelecektir” dedi.