KGC Başkan Yardımcısı Kara “Mücbir sebep hali 3 ay değil 6 yıl ilan edilmeli”

KGC BAŞKAN YARDIMCISI KARA “MÜCBİR SEBEP HALİ 3 AY DEĞİL 6 YIL İLAN EDİLMELİ”

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Niyazi Kara, Mücbir sebepten dolayı 3 ay ertelenen ödemelerin 6-7 yıl ertelenmesi gerektiğini söyledi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Kahramanmaraş’ta Mücbir sebep hali önce 6 ay ertelenen daha sonra da geçtiğimiz gün yapılan açıklama ile de 3 ay daha ertelenen kamu ödemelerinin Van depreminde olduğu gibi en az 6-7 yıl uzatılması ya da taksitlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kahramanmaraş’ta hala binaların yıkım çalışmalarının devam ettiğini, depremde en çok etkilenen sanayinin henüz faaliyete geçmediğini, binlerce insanın hala iş bulamadığını ifade eden Gazeteci Niyazi Kara, siyasetçilere de serzenişte bulunarak, milletvekillerinin ve şehrin ileri gelen sanayicilerinin bu konuyu gelen bakanlara ve cumhurbaşkanına mutlaka iletilmesi gerektiğini belirtti.

Gazeteci Kara, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşım aynen şöyle:

“VAN DEPREMİ SONRASI 6 YIL MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLİRKEN ASRIN FELAKETİ OLARAK ADLANDIRILAN VE 6 ŞUBAT’TA 11 İLİMİZİ ETKİLEYEN KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREM SONRASINDA NEDEN BURADA 6 AY İLAN EDİLDİ VE SONRADAN 30 KASIM 2023’ KADAR UZATILDI. NEDEN BURADA DA 6 YIL 7 YIL MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMİYOR?… BİZİM SİYASETÇİLERİMİZ NEREDE? BU ŞEHRE GELİP GİDEN BAKANLARIN SAYISI KAÇ OLDU? BU KADAR BAKAN GELDİ, PARTİ LİDERLERİ GELDİ, CUMHURBAŞKANI GELDİ. ŞEHRİN HALİNİ GÖRMEDİLER Mİ? YOKSA GÖRMEK Mİ İSTEMİYORLAR. ACİLEN BURADA DA 7 YIL SÜREYLE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMELİ…. YOKSA BU ŞEHİR AYAĞA KALKAMAZ… ÖZELLİKLE KAHRAMARAŞ MİLLETVEKİLLERİNE, BU ŞEHRİ YÖNETENLERE, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ BAŞKANLARINA SESLENİYORUM. HEPİNİZ BU TALEPİ ANKARA’YA CUMHURBAŞKANI’NA İLETİNİZ?”