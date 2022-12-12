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Kipaş Holding Anadolu 500 Listesine 7 Şirketiyle Girdi

Kahramanmaraş’ın ilk araştırma-geliştirme birimine sahip, tekstil, kâğıt, enerji, çimento eğitim ve lojistik alanlarında 10 bin çalışanıyla çevreye saygılı sürdürülebilirlik politikalarıyla hareket eden, yönetim anlayışında ise, insan odaklı olan KİPAŞ Holding, Ekonomist Dergisi ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliği ile İstanbul, Ankara, İzmir illerinin dışındaki en büyük 500 şirketin belirlendiği “Anadolu 500” listesinde 2021 yılı verilerine göre 7 şirketi ile yer alarak Kahramanmaraş’ın ve ülkemizin gururu olmaya devam etti.

Kipaş Holding Anadolu 500 Listesine 7 Şirketiyle Girdi

Kipaş Holding Anadolu 500 Listesine 7 Şirketiyle Girdi

Kahramanmaraş’ın ilk araştırma-geliştirme birimine sahip, tekstil, kâğıt, enerji, çimento eğitim ve lojistik alanlarında 10 bin çalışanıyla çevreye saygılı sürdürülebilirlik politikalarıyla hareket eden, yönetim anlayışında ise, insan odaklı olan KİPAŞ Holding, Ekonomist Dergisi ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliği ile İstanbul, Ankara, İzmir illerinin dışındaki en büyük 500 şirketin belirlendiği “Anadolu 500” listesinde 2021 yılı verilerine göre 7 şirketi ile yer alarak Kahramanmaraş’ın ve ülkemizin gururu olmaya devam etti.

12 Aralık 2022 Pazartesi 16:07

LİSTEDE EN ÇOK ŞİRKETİ OLAN 2.HOLDİNG

Kahramanmaraş’ın gururu KİPAŞ Holding ise, 2021 yılı mali verilerine göre derlenen "Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi" listesinde yer alan; KİPAŞ Mensucat, KİPAŞ Kağıt İşletmeleri A.Ş., Kipaş Pazarlama A.Ş.,KÇS KİPAŞ Çimento, MAREN Maraş Elektrik A.Ş, ile KİPAŞ Holding iştirakları AKEDAŞ Elektrik Perakende A.Ş ve AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. olmak üzere toplamda 7 şirketiyle, listede en çok şirkete sahip 2. holding oldu.

KİPAŞ KÂĞIT SEKTÖR SIRALAMASINDA 2. OLDU

Kipaş Holding’e bağlı Kipaş Kâğıt İşletmeleri Anadolu’da kâğıt üretimi yapan şirketler arasında ise listede 2. Sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Geçen sene Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Batı Kipaş Kâğıt İşletmeleri ile gücüne güç katan şirket; Türkiye’nin 550 milyon dolarlık kâğıt ithalatından doğan cari açığını kapatıyor ve yaklaşık bin kişiye de istihdam sağlıyor.

BÜYÜK BAŞARILAR ÇOK ÇALIŞMAKLA ELDE EDİLİR

Kipaş Holding’in başarısı hakkında konuşan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz;

“En başta büyük başarılar çok çalışmakla elde edildiğini söylemek isterim. Son dönemlerde dünya çapında yaşanan ekonomik krizler ülkemizde de hissedilse de, Kipaş Ailesi olarak her daim bu zorlukların üstesinden gelecek güce, azme ve üretim tecrübesine sahip olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Umarım bu sorunlar ortadan kalkar ve bizler ülke ekonomimize daha fazla destek olur ve istihdamımızı arttırarak Kipaş Ailesini daha da büyütürüz. ”ifadelerini kullandı.

ŞİRKET

GENEL

KAHRAMANMARAŞ

KİPAŞ MENSUCAT A.Ş

29

1

AKEDAŞ PERAKENDE A.Ş

39

2

KİPAŞ PAZARLAMA

116

7

KÇS KİPAŞ ÇİMENTO

160

8

AKEDAŞ ELEKTRİK A.Ş

292

16

MAREN ENERJİ A.Ş

175

9

KİPAŞ KÂĞIT İŞLETMELERİ

60

4

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Kipaş Holding Anadolu 500 Listesine 7 Şirketiyle Girdi
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