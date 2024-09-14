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Kipaş pazarlama, "ihracatın yıldızı" ödülüyle başarısını taçlandırdı!

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depreminin yarattığı büyük zorluklara rağmen, Kipaş Holding’e bağlı Kipaş Pazarlama, azmi ve kararlılığıyla Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen “İhracata Değer Katanlar Ödül Töreni”nde, Kipaş Pazarlama, etkileyici ihracat performansıyla “İhracatın Yıldızı” ödülüne layık görüldü. Bu büyük başarı, Platin Ödül ile taçlandırılarak şirketin uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Kipaş pazarlama, "ihracatın yıldızı" ödülüyle başarısını taçlandırdı!

Kipaş pazarlama, "ihracatın yıldızı" ödülüyle başarısını taçlandırdı!

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depreminin yarattığı büyük zorluklara rağmen, Kipaş Holding’e bağlı Kipaş Pazarlama, azmi ve kararlılığıyla Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen “İhracata Değer Katanlar Ödül Töreni”nde, Kipaş Pazarlama, etkileyici ihracat performansıyla “İhracatın Yıldızı” ödülüne layık görüldü. Bu büyük başarı, Platin Ödül ile taçlandırılarak şirketin uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

14 Eylül 2024 Cumartesi 09:20

100 Ülkeye İhracat: Küresel Pazarda Güçlü Bir Oyuncu
Kipaş Pazarlama; sadece Türkiye sınırları içinde değil, dünya çapında da tekstil, çimento, enerji, eğitim, lojistik ve kağıtsektörlerinde önemli bir aktör olan Kipaş Holdig’in ihracatına yön veren kuruluşu konumunda.

Kipaş Holding;üretim yaptığı tüm alanlarda uzmanlaşarak, ürünlerini tam 100 ülkeye ihraç ediyor. Dünya ekonomisinin dalgalı dönemlerinde dahi büyümeyi başaran Kipaş Holding, yüksek teknolojiye dayalı üretim anlayışı ve deneyimli kadrosuyla küresel pazardaki rekabet gücünü artırmaya devam ediyor.

Depremden Sonra Daha da Güçlü: Kahramanmaraş'ın Yükselişi
Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding, depremin ardından bölgedeki üretim ve istihdam faaliyetlerini sürdürerek şehrin yeniden ayağa kalkmasında önemli bir rol üstlendi. Şirket, yaşanan doğal felakete rağmen üretim kapasitesini artırmaya ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ederek, yalnızca Kahramanmaraş'ın değil, Türkiye'nin de kalkınmasına öncülük etti. Kipaş Pazarlama’nın aldığı bu ödül, hem ekonomik dayanıklılığın hem de şirketin krize rağmen gösterdiği azmin somut bir göstergesi oldu.

Kipaş Holding Yönetiminden Teşekkür
Kipaş Holding yönetimi, ödül töreninden sonra yaptığı açıklamada, Kipaş Pazarlama’nın bu büyük başarısının arkasındaki temel faktörlerin 40 yıla yaklaşan deneyim, inovasyona dayalı yaklaşım ve küresel pazarda rekabet gücü olduğunu vurguladı. Yönetim, “En zor koşullarda bile değişime ayak uydurabilen bir yapımız var. İTHİB’ten aldığımız bu ödül, doğru yolda olduğumuzun bir kanıtıdır. Başta Kahramanmaraş olmak üzere, ülkemizin kalkınmasına destek olmayı sürdüreceğiz” ifadeleriyle, gelecek dönemlerde de Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya kararlı olduklarını belirtti.

Kipaş Pazarlama’nın kazandığı bu prestijli ödül, yalnızca şirketin ihracattaki başarısını değil, aynı zamanda Kahramanmaraş'ın ve Türkiye'nin global tekstil pazarındaki konumunu da güçlendiren önemli bir adım olarak kaydedildi.

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