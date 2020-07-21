Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO üniversitesi hastanesi’nde kornea nakli
SANKO üniversitesi hastanesi’nde kornea nakli
Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı
Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı
Sanko Üniversitesi, “A Plus Üniversite” Kategorisinde
Sanko Üniversitesi, “A Plus Üniversite”...
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest 2020 Finallerinde
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest...
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı

Kipaş’tan tasarruf sağlayacak enerji yatırımı

Mimsan, tekstil sektöründe faaliyet gösteren Kipaş Holding'in Kahramanmaraş’ da bulunan üretim tesislerine kurduğu 6 MWe kurulu güce sahip kojenerasyon santraliyle yüzde 30 tasarruf sağlayacak.

Kipaş’tan tasarruf sağlayacak enerji yatırımı

Kipaş’tan tasarruf sağlayacak enerji yatırımı

Mimsan, tekstil sektöründe faaliyet gösteren Kipaş Holding'in Kahramanmaraş’ da bulunan üretim tesislerine kurduğu 6 MWe kurulu güce sahip kojenerasyon santraliyle yüzde 30 tasarruf sağlayacak.

21 Temmuz 2020 Salı 17:19

Kömür Yakıtlı Kojenerasyon tesislerinin kurulumu konusunda faaliyet gösteren Mimsan’ın tekstil sektörünün lider markalarından Kipaş Holding’in Kahramanmaraş’ da bulunan üretim tesislerine kurduğu 6 MWe kurulu güce sahip kojenerasyon enerji santrali ile işletmenin enerji giderlerinden %30 tasarruf sağlanacak.

Mimsan’ın Kipaş Tekstil’in Kahramanmaraş tesislerine kurduğu 60 Bar 60t/h 480°C buhar üretimi kapasitesine sahip kömür yakıtlı kojenerasyon tesisiyle; işletmenin saatte 6MWe elektrik ve 60 ton 8 barg proses buharı üretecek şekilde dizayn ve imalatı yapılarak devreye alma / test çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Enerji verimliliği açısından, modern enerji üretim teknolojilerinin başında gelen kojenerasyon sisteminin; ayrı ayrı elektrik ve ısı enerjisi üreten sistemlere kıyasla total verimi %80 seviyelerine ulaşıyor. Kömürlü kojenerasyon tesisleriyle yatırımcılar; enerji verimliliği, yatırım maliyeti ve operasyon maliyeti açısından ciddi tasarruf sağlıyor.

Projede, MİMSAN’ın yüksek teknolojili dolaşımlı tip akışkan yataklı teknolojisiyle, proses buharının ve elektriğin birlikte üretilmesi sağlanıyor. Kurulan kojenerasyon sistemiyle, konvansiyonel enerji üretim sistemlerinde dışarıya atılmakta olan enerjinin büyük bir kısmı, kojenerasyon sistemlerinde kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girdisi %80 oranında değerlendiriliyor. Ayrıca, işletmenin elektrik kesintilerinden etkilenmesinin önüne geçilmesi planlanırken, bakım veya arıza hallerinde de işletmenin kesintiye uğramaması için şebekeden elektrik alınabiliyor.

Yatırımcıların, yüksek verimlilik ve çevreci özelliği nedeniyle tercih ettiği Mimsan kojenerasyon sistemleri, ortalama 3 yıl içinde kendini amorti ederek işletmelerin kâra geçmesi sağlanıyor. Bu sebeple kömürlü kojenerasyon santralleri, elektriği ürettiği yerde tüketen ve aynı zamanda ısı formunda (buhar, sıcak su vb) enerji ihtiyacı olan endüstriyel tesisler için modern enerji üretim sistemleri arasında en uygun çözümü sunuyor.

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşKipaşENERJİMimsan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta TKDK’ya 149 proje
Kahramanmaraş’ta TKDK’ya 149 proje
Denizi olmayan kentten 25 milyon dolarlık balık ihracatı
Denizi olmayan kentten 25 milyon dolarlık balık ihracatı
Güvenli tatilin adresi Türkiye oldu
Güvenli tatilin adresi Türkiye oldu
Hartlap bıçağı kurban bayramı için üretiliyor
Hartlap bıçağı kurban bayramı için üretiliyor
Bakanlık duyurdu, 24 ay boyunca hibe desteği sağlanacak
Bakanlık duyurdu, 24 ay boyunca hibe desteği sağlanacak

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber