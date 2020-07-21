Kipaş’tan tasarruf sağlayacak enerji yatırımı

Kömür Yakıtlı Kojenerasyon tesislerinin kurulumu konusunda faaliyet gösteren Mimsan’ın tekstil sektörünün lider markalarından Kipaş Holding’in Kahramanmaraş’ da bulunan üretim tesislerine kurduğu 6 MWe kurulu güce sahip kojenerasyon enerji santrali ile işletmenin enerji giderlerinden %30 tasarruf sağlanacak.

Mimsan’ın Kipaş Tekstil’in Kahramanmaraş tesislerine kurduğu 60 Bar 60t/h 480°C buhar üretimi kapasitesine sahip kömür yakıtlı kojenerasyon tesisiyle; işletmenin saatte 6MWe elektrik ve 60 ton 8 barg proses buharı üretecek şekilde dizayn ve imalatı yapılarak devreye alma / test çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Enerji verimliliği açısından, modern enerji üretim teknolojilerinin başında gelen kojenerasyon sisteminin; ayrı ayrı elektrik ve ısı enerjisi üreten sistemlere kıyasla total verimi %80 seviyelerine ulaşıyor. Kömürlü kojenerasyon tesisleriyle yatırımcılar; enerji verimliliği, yatırım maliyeti ve operasyon maliyeti açısından ciddi tasarruf sağlıyor.

Projede, MİMSAN’ın yüksek teknolojili dolaşımlı tip akışkan yataklı teknolojisiyle, proses buharının ve elektriğin birlikte üretilmesi sağlanıyor. Kurulan kojenerasyon sistemiyle, konvansiyonel enerji üretim sistemlerinde dışarıya atılmakta olan enerjinin büyük bir kısmı, kojenerasyon sistemlerinde kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girdisi %80 oranında değerlendiriliyor. Ayrıca, işletmenin elektrik kesintilerinden etkilenmesinin önüne geçilmesi planlanırken, bakım veya arıza hallerinde de işletmenin kesintiye uğramaması için şebekeden elektrik alınabiliyor.

Yatırımcıların, yüksek verimlilik ve çevreci özelliği nedeniyle tercih ettiği Mimsan kojenerasyon sistemleri, ortalama 3 yıl içinde kendini amorti ederek işletmelerin kâra geçmesi sağlanıyor. Bu sebeple kömürlü kojenerasyon santralleri, elektriği ürettiği yerde tüketen ve aynı zamanda ısı formunda (buhar, sıcak su vb) enerji ihtiyacı olan endüstriyel tesisler için modern enerji üretim sistemleri arasında en uygun çözümü sunuyor.