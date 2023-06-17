Kira artışında deprem kentleri önde

Hatay ve Malatya’yı yüzde 230’luk artışla Kahramanmaraş takip etti.

GAZİANTEP LİSTE SONUNDA

Satılık konutta en düşük yükseliş Gaziantep'te oldu. İlde yıllık artış yüzde 66 olarak gerçekleşirken, Gaziantep’te ortalama satılık konut fiyatı 1 milyon 89 bin TL’ye ulaştı. Gaziantep’i yüzde 70’lik artışla yine depremden etkilenen bir bölge olan Kilis takip etti. Aydın, yüzde 76’lık artış ile en az değer artışı olan üçüncü kent oldu.

EN DÜŞÜK KİRA ARTIŞI ADANA’DA

Deprem bölgesine yakın ve çok göç alan bir il olmasına rağmen kritik bir artış gözlemlenmeyen Adana, yüzde 44 ile kiralık konut değerlerinde en az yükselme yaşayan il oldu. Adana’yı yüzde 55’lik artışla Muğla ve yüzde 68’lik artışla Antalya takip ediyor.

Sıralanan iller arasında kiralık konut fiyatı ortalaması en yüksek olan il 23 bin 189 TL ile Muğla olurken, Düzce 4 bin 476 TL ile en düşük ortalama ile son sırada yer aldı.

MUĞLA VE ANTALYA’DA 3 AY YÜKSEK, SONRA…

Yaz dönemine girilmesiyle birlikte Muğla ve Antalya gibi turistik illerde aylık ortalama kira değeri değişimi yükselişe geçerken, kiralık stokları azalma gösterdi. Önümüzdeki üç ay boyunca bu bölgelerdeki kira değer değişiminin daha yüksek seviyelerde gözlemlenebileceğini belirtilirken, yıllık değer değişim oranının diğer illere göre bir nebze düşük kalacağı öngörülüyor.