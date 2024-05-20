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Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Yüzde 25 kira zam sınırı devam etmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, katıldığı canlı yayında kira artışlarına yüzde 25 zam sınırının devam etmeyeceğini açıkladı.

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Yüzde 25 kira zam sınırı devam etmeyecek

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Yüzde 25 kira zam sınırı devam etmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, katıldığı canlı yayında kira artışlarına yüzde 25 zam sınırının devam etmeyeceğini açıkladı.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 11:47

Mehmet Şimşek'in katıldığı canlı yayından yaptığı açıklamalarda kira zam sınırına ilişkin uygulanan yüzde 25'lik sınırın kaldırılacağını açıkladı. Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren yüzde 25'lik zam sınırı uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihinde sona eriyor.

Şimşek ,''Kira artışlarına 25 yasasının devam etmesinin bir mantığı olmadığını, büyük ihtimalle devam etmeyeceğini düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak az müdahale gerekli. Sadece arzı arttıracak teşvikler ile piyasaya müdahale edebiliriz''


Şimşek, vergilerde artış olmayacağını da belirterek "KDV’yi artırdık, akaryakıtta ÖTV’yi artırdık. Neden? Deprem yaralarını sarmak için. Bunlar bu sene yapılmayacak." dedi.

ENFLASYONDA BÜYÜK ORANDA İYİLEŞME VAR

Bakan Şimşek, ''Fon akışında bizim öngördüğümüzden çok daha büyük bir artış var. Programın çalıştığı ortaya çıktıkça Türkiye'ye talep artıyor. Ekonomide büyümenin kompozisyonu iyileşiyor, daha sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme var. Makroekonomik dengesizlikler yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Programa olan güven güçlü, sürekli pekişiyor. Programlar canlı organizma gibidir. Sürekli tekrar güçlendirilmesi, iyileştirilmesi, temellerinin sağlamlaştırılması çok önemli. Programı sürekli bir şekilde güçlendirme çabamız var ve bu devam edecek. Enflasyon beklentilerinde geçen yıla göre muazzam bir iyileşme var.''

IMF eleştirilerine de yanıt veren Şimşek, ''Bu program Türkiye'nin kendi programıdır. Hiçbir uluslararası kuruluşla diyaloğa girmedik'' diye konuştu.

DÖVİZ KURALRI HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

Bakan Şimşek "Şu anda biz piyasadan döviz almasak lira belki 30'un altına düşerdi. Biz rezerv biriktiriyoruz, rezerv pozisyonumuzu güçlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

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Kiracılar Ve Ev Sahipleri Dikkat! Yüzde 25 Kira Zam Sınırı Devam Etmeyecek
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