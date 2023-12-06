KİÜ Personeli ve Kahramanmaraşlı İş İnsanlarına TEYDEB destekleri anlatıldı

TEYDEB tarafından üniversite-sanayi işbirliği ile ar-ge çalışmalarına yönelik verilen desteklerin anlatıldığı sunum, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu, KİÜ ve KSÜ akademisyenleri ile yatırımcıların katılımıyla Expo 2023 Fuar Alanı Arasta Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Dr. Hasan Selçuk Selek, TEYDEB’in hem özel sektöre yönelik araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemeyi hem de üniversite ve sanayi iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını belirterek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçi kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

TEYDEB’in çalışma usul ve esasları ile çalışma grupları hakkında da bilgiler veren Dr. Selek, “Bu bağlamda 6 teknoloji grubumuz var. Bunlar, Bilişim Teknolojileri Grubu (BİLTEG), Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknolojileri Grubu (BİYOTEG), Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Grubu (ELOTEG), Malzeme, Metalurji ve Kimya Teknolojileri Grubu (METATEG), Makina İmalat Teknolojileri Grubu (MAKİTEG), Ulaştırma, Savunma, Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu (USETEG)’den oluşmaktadır. Bu gruplara yönelik hazırlanan, kabul edilen ve yürütülen projelere ilişkin desteklerimiz devam etmektedir” diye konuştu.

TÜBİTAK TEYDEB destek programlarında verilen tutarlara ilişkin de bilgiler veren Selek, “Verdiğimiz destek rakamları artırıldı ve gelecek yılda artmaya devam edecek. KOBİ AR-GE çalışmalarını kapsayan 1507 Programı’nda verilen destek 1 milyon 200 binden, 2 milyon 400 bine yükseldi. Üniversite-Sanayi İş Birliği projelerini kapsayan 1505 programında rakam 1 milyondan, 1 milyon 500 bin TL’ye yükseldi. 1512 Girişimcilik Destek ve 1812 Yatırım Tabanlı Destek Programlarında verilen destek 450 bin TL’den 900 bin TL’ye yükseldi. Sizlerden istediğimiz üniversite ve sanayi işbirliğini sağlamak ve bu programlardan faydalanılmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK’ın asrın felaketi dolayısıyla deprem bölgesinde yer alan kentlere yönelik ayrı çağrılar da gerçekleştirdiğini dile getiren Selek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabi ülke ve millet olarak çok büyük bir felaket yaşadık. Hepinize geçmiş olsun demek istiyorum. Bu nedenle de TÜBİTAK deprem bölgemiz için ‘ne yapabiliriz’ diye düşünerek, 1501 Sanayi-Arge Programı kapsamında Deprem Bölgesi Özel Çağrısı TEKNOÇABA’yı açıkladı. Bu alanda destek süresi 36 ay ve bütçe sınırı yok. Yine proje bütçesinin yüzde 25’ine kadar ön ödeme sağlıyoruz. Projeye başvurular 27 Aralık’a kadar devam ediyor. 1507 KOBİ-Arge Deprem Bölgesi Özel Çağrısı TEKNOÇABA’da ise destek süresi 36 ay. Bu çağrıda maksimum 2 milyon 400 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor ve yine proje bütçesinin yüzde 25’i oranında ön ödeme yapılabiliyor. Bu destek programına da 27 Aralık 2023’e kadar başvuru yapılabilecek. Yukarıda da ifade ettiğim gibi Kahramanmaraşlı özel sektör kuruluşlarından bu çağrılarımıza daha fazla katılım göstermelerini bekliyoruz.”

Selek, sözlerinin sonunda TÜBİTAK’ın bu güne kadar yaptığı desteklemelere ilişkin de bilgiler verdi. Selek, “TÜBİTAK 1995 – 2023 (Ekim) yılları arasında57 bin 353 Proje Başvurusu almış ve bunların 27 bin 806’sı desteklenmiş ve 59,9 milyar TL kaynak ayrılmış. Bu projelerde 95,8 milyar TL ar-ge hacmine ulaşılmış. Verilen desteklerin sektörel bazlı dağılımına baktığımızda gerçekten TÜBİTAK’ın ülkemiz ve dünyanın beklentileri yönünde hareket ettiğini, toplam sağlanan destek bütçesinin yüzde 29,1’ini Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanına yaptığını görüyoruz. Bu desteklerimizin artarak devam edeceğini bir kez daha ifade ediyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Eğitim, katılımcıların yönelttiği soruların cevaplandırılması ve hatıra fotoğrafı ile son bulurken, günün anısına KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu tarafından, Dr. Hasan Selçuk Selek’e hediye takdiminde bulunuldu.