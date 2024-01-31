KMTSO Başkanı Buluntu, “TUSAŞ Kahramanmaraş İçin 100 Yılın Yatırımı Olacak”

KMTSO12. Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Meclis Başkan VekiliMahmut Arıkan’ın başkanlığında gerçekleşen KMTSO Ocak Ayı 12. Olağan Meclis Toplantısı’nda Ocak ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı. Teknokent Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının yanı sıra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ile Teknokent Genel Müdürü Oğuz Ciğerlioğlu katıldı.



Toplantıda KMTSO Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan, meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra kürsüye gelen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Ocak ayında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili sunum yaptı. KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım,üniversite ve Teknokent özelinde yapılan ortak çalışma ve projeleri anlattı. Teknokent Genel Müdürü Oğuz Ciğerlioğlu ise Teknokent olarak yaptıkları faaliyet ve yürüttükleri çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

“SANAYİ BAKANIMIZLA ŞEHRİMİZ ADINA TOPLANTI YAPACAĞIZ”

Toplantıda konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şunları kaydetti: “Sanayi Bakanımızla Ankara’da şehrimiz adına bir toplantı yapacağız. Gündem maddeleri içerisinde birincisi Tomsuklu İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin bu yılki ödeneğinin artırılması var. Çünkü bölgenin altyapı çalışmalarını 2024 yılında tamamlayıp, bir an önce faaliyete geçirip akabinde yatırımcılarımızın hizmetine sunmak istiyoruz.



“YENİ SANAYİ ALANLARININ BİR AN ÖNCE NİTELİĞİNİN BELİRLENİP BİZLERE DEVREDİLMESİ LAZIM”

Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen yeni sanayi alanlarının artık bir an önce niteliğinin belirlenip bizlere devredilmesi lazım. Çünkü OSB’lerimizdeki doluluk oranı Tekstil İhtisas OSB’de dâhil olmak üzere yüzde 100 durumda ve birçok yatırımcımızın yer talebi çok fazla. Çalışmaların hızlandırılması adına konuyu Sayın Bakanımız Fatih Kacır’a ileteceğiz.



“KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YERİNDE DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR”

Küçük Sanayi Sitemizde yerinde dönüşüm faaliyetleri devam ediyor. Şu anda yerinde dönüşümle ilgili bakanlıktan aldığımız bilgilere göre müracaat sayısı 20. Küçük Sanayi Sitemizde 2500 işyerimizden 1200’ü yıkık veya ağır hasarlı durumda. Bu noktada esnaflarımızın başvurularını hızlandırması gerekiyor.

“ENERJİ İHTİSAS OSB’YE İHTİYACIMIZ VAR”

Öte yandan Elbistan’da takibini yaptığımız bir Enerji İhtisas Sahası var. Bu konuyu da yine sayın bakanımızla görüşmek için gündemimize aldık. İnşallah bu konuyu da bakanımızla istişare ettiğimizde olumlu neticeler çıkmasını umuyoruz. Kahramanmaraş olarak Enerji İhtisas OSB’ye ihtiyacımız var.

“TUSAŞ YATIRIMI İÇİN ARTIK SONA YAKLAŞTIK”

TUSAŞ ile ilgili şirket kuruluşlarında sona yaklaştık. 22 Şubat’ta Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Haluk Görgün ve programında bir aksilik olmazsa Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın katılacağı bir ortak protokol imzalayacağız. 22 Şubat’ta hem Türkoğlu’ndaki tesisimizin açılışı gerçekleştirilecek hem de Ticaret ve Sanayi Odamızdaki fuaye alanında imza törenini gerçekleştirmiş olacağız. Bunlar ne anlama geliyor? Kahramanmaraş artık bir savunma sanayi kenti olacak. İmza töreninden sonra TUSAŞ yatırımının tüm detayları hep birlikte sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız. Bu yatırım asrın felaketinin yaşadığı şehrimizde 100 yılın yatırımı olacak.

“TUSAŞ İÇİN TALEP VE TEVECCÜH ÇOK FAZLA”

İstiyoruz ki artık Kahramanmaraş bir çeşitlilik kazansın ve daha katma değerli daha nitelikli daha teknolojik yatırımlarla ön plana çıksın. Bu sadece kuracağımız şirketle kalmayacak. Bu şirketin sermayesi 200 milyon dolar civarında büyük bir yatırım. Talep ve teveccühte çok fazla. İnşallah sermayemiz daha da güçlenecek. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

“2024 YILI EKONOMİMİZ İÇİN BİR TOPARLANMA SÜRECİ OLACAK”

Biliyorsunuz ki 6 Şubat’ta çok ciddi bir afet yaşadık. Şu anda 6 OSB’miz var. Erkenez OSB şu anda Türkiye’nin en büyük 12. Büyük OSB’si. İçerisinde 706 firmanın bulunduğu ve 80’li yıllardan bu yana da büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı bir OSB. Erkenez OSB ile ilgili de Sayın Bakanımızdan bir talebimiz var. Şehrimiz şu anda OSB’lerde yüzde 30-40 kapasitelere ulaşmış durumda. İhracatta geçen yıla göre yüzde 30’luk bir düşüş yaşandı. 2024 yılı ekonomimiz için bir toparlanma süreci olacak. Yeni yatırımlarla beraber 2025 yılında hep beraber çok daha güzel olaylara tanıklık edeceğiz.”