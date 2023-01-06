KMTSO Heyetinden Hisarcıklıoğlu’na Ziyaret

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Esnaf, Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ve KMTSO Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Kahramanmaraş iş dünyası Ankara’ya çıkarma yaptı. Ankara programı kapsamında TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu’na ziyaret gerçekleştiren heyet,Kahramanmaraş’ın sorun ve taleplerini iletti. Yeni projelerin de konuşulduğu toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

ÖKSÜZ: “GÜZEL VE VERİMLİ BİR ZİYARET OLDU”

TOBB ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, şunları kaydetti: TOBB Başkanımız RifatHisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettik. Kendisiyle şehrimizle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Ziyaretimize Ticaret Borsamız ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanımız da eşlik etti. Güzel ve verimli bir ziyaret oldu. Rifat Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

BULUNTU: “SORUN VE TALEPLERİMİZİ İLETTİK”

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise “Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm ekibimizle birlikte TOBB Başkanımız RifatHisarcıklıoğlu’nuziyarete geldik. Uzun bir görüşme oldu. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Rifat Başkanımıza hem Kahramanmaraş’taki seçimleri anlattık hem yeni seçilen yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı tanıttık. Öte yandan kentimizle ilgili sorun ve taleplerimizi ilettik. Kendisini Kahramanmaraş’a davet ettik ve inşallah Rifat Başkanımızı en yakın zamanda şehrimizde de ağırlayacağız. Yeni dönemde Kahramanmaraş’ta tüm sivil toplum kuruluşlarımızla beraber bütünleşmiş bir iş dünyası olarak şehrimize hizmet vereceğiz. Bundan sonraki süreçte açıkladığınız projelerimizin üzerinde durarak hızlı bir çalışma ortamı ve performansı sergileyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“HAVALİMANI SEFER SAYILARI ARTIRILACAK”

TOBB ziyareti sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na geçen heyet, Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile biraya geldi. Görüşmede Kahramanmaraş havalimanının sefer sayılarının artırılmasına yönelik adımlar ele alındı. Bakanlık ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, sefer sayılarının artırılacağı yönünde bilgi aldıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını aktardı.



“BU BİR EKİP ÇALIŞMASI”

Bunun bir ekip çalışması olduğunu belirten Buluntu, sözlerinin devamında şöyle konuştu: “Ankara ziyaretlerimiz kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı da ziyaret ettik. Bakan yardımcımız Enver İskurt ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı kapsamında bakan yardımcımıza Kahramanmaraş havalimanı için hem uçuş seferlerinin artırılması hem de yaz saatlerinde yurt dışı uçuşlarının artırılması noktasında taleplerimizi ilettik. Konuyla ilgili gerekli notlar alındı ve Bakan yardımcımızdan sefer sayılarının artırılacağı konusunda gerekli bilgiyi aldık. Kahramanmaraş zaten bunu bekliyordu. Bu bir ekip çalışması. İnşallah konunun takipçisi olacağız.”



Ayrıca heyet, geçmiş dönemlerde Kahramanmaraş’ta görev yapan Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ı da ziyaret etti.