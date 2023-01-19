KMTSO Öncülüğündeki İş Dünyası, Devletin Zirvesine Çıkarma Yaptı

Kahramanmaraş’ın en büyük Sivil Toplum Kuruluşu statüsünde bulunan ve iş dünyasının sesi olarak kentte ekonomik refahın artırılması için faaliyetlerini sürdüren Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara’da üst düzey temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda şehrin istek, talep ve önerilerini birebir görüşmelerde konunun muhataplarına aktaran KMTSO öncülüğündeki iş dünyasının yeni adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TBMM oldu.

BEKLENTİ VE TALEPLER BİREBİR İLETİLİYOR

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Meclis Başkanvekili Mahmut Arıkan, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz’la bir araya geldi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal’ın da eşlik ettiği ziyarette tekstil sektöründeki enerji maliyetlerinin çözümü konuşulurken, kentte faaliyet gösteren sektörlerin sorunlarına dikkat çekildi.

“ŞEHRİMİZİ DAHA ÜST SEVİYELERE ÇIKARMANIN GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ”

Ziyaretlerle ilgili değerlendirme yapan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, şehrin ortak menfaati doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Ziyaretlerin verimli geçtiğini aktaran Başkan Buluntu, “İş dünyamızla beraber ziyaretlerimize devam ediyoruz. Şehrimizin sorunlarını ve taleplerini Ankara’da milletvekillerimizin eşliğinde bakanlarımıza aktarıyoruz. İnşallah tüm paydaşlarımızla ortak hareket ederek, şehrimizi daha üst seviyelere çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Buluntu, kabulleri için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz’a, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal’a teşekkür etti.