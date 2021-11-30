Kredi için o şart kalkıyor

Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren her krediye sigorta zorunluluğu sona eriyor. İzinsiz sigorta işlemi yapan bankalara da cezai işlem uygulanıyor.

Kredi kullanan vatandaşların tepkisine neden olan sigorta zorunluluğu Meclis gündemine taşındı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) gelen değerlendirmelerle konuya açıklık getirdi.

İki kurumun açıklamasında, tüketicinin açık talebi olmadan krediyle ilgili sigorta yaptırılamayacağına dikkat çekilerek, "Hayat sigortası adı altında yapılan tahsilatların iadesi konusunda vatandaşların cayma ve sigortadan ayrılma hakları bulunuyor. Süresi içinde başvuran sigorta ettirenlere hiçbir kesinti yapılmadan prim iadesi yapılmaktadır" denildi.

Bankalar kredi faizlerini düşürmelerine karşın bu açığı kapatmak için konut kredilerinde konut, ihtiyaç kredisinde hayat, taşıt kredisinde de kasko sigortasını zorunlu yaptırıyor. Tüketicinin Korunması Kanunu'nda yer alan "Bir hizmet alınırken başka bir mal ve hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz" hükmü ile tüketicinin talebi olmadan krediyle ilgili sigorta yaptırılamayacağı vurgulanıyor.

"SÖZLEŞMEDEN CAYABİLİR"

Sabah'ın haberine göre hayat sigortası satın alan vatandaşların cayma, ayrılma haklarına dikkat çeken Bakan Elvan, "Türk Ticaret Kanunu'nun 'Sigorta ettiren, sigortacının kendisine cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesinden itibaren 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir. Bilgilendirmenin yapıldığı sigortacı tarafından ispatlanır.

Bilgilendirme yapılmamışsa cayma hakkı ilk prim ödemesinden bir ay sonra sona erer' hükmü amirdir. Süresi içinde başvuran sigorta ettirenlere hiçbir kesinti yapılmadan prim iadesi yapılır. Kanunda 'sigortadan ayrılma' maddesi kapsamında sigorta ettiren, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan, bir yıllık primi ödenmiş olan sözleşmelerde, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirerek sigortadan ayrılabilir" dedi.

CEZAİ İŞLEM OLACAK

Bakan Elvan, sorun ve şikâyetlerin banka ve sigorta şirketinden giderilmemesi durumunda dava açılabileceğine dikkat çekerek, "İl, ilçe hakem heyetlerine, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde faaliyet gösteren hakem heyetlerine, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdindeki Sigorta Tahkim Komisyonlarına başvuruda bulunması mümkündür" dedi.

Öte yandan, izinsiz sigorta işlemi yapan bankalara cezai işlem uygulanırken, poliçeyi düzenleyen personel de sorumlu tutulacak.