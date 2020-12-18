Kredi Kartı Taksit Sayısı Düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda, elektronik eşya alımlarında, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini düşürürken, taşıt alımı amaçlı kredilerde de vade sınırlarını indirdi.

BDDK, kredi vade sınırları ve kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Buna göre basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresi 8 aydan 6 aya indirildi.

Kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında 6 aydan 4 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında da 18 aydan 12 aya düşürüldü.

Öte yandan taşıt kredilerinde de vade sınırlarında değişiklik yapıldı. Buna göre nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya indirildi.

Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 24 aya çekilirken, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü.

Duyuruda, bilgisayar ve tabletin elektronik eşya kategorisine dahil olmadığı ifade edildi.

Bazı harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süreleri ve taşıt alımlarında kredi vade sınırları şöyle:

BDDK'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kurulun 17.12.2020 tarihli toplantısında, 17.12.2020 tarih ve 24049440- 045.01[12,4/5]-E.18730 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda,

- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya, Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya, Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmesine,

- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,

Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine,

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. "