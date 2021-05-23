banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü...
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş'ten Bayram Mesajı
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı...
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online...

Kripto piyasaları dibi gördü

Son haftalarda gelen haberlerle adeta çakılan Bitcoin fiyatları 1 haftada yaklaşık 25 değer kaybetti. Elon Musk'ın attığı spekülatif tweetlerle çalkantı yaşayan kripto para borsaları, Çin'den gelen haberlerle beraber adeta dip yaptı.

Kripto piyasaları dibi gördü

Kripto piyasaları dibi gördü

Son haftalarda gelen haberlerle adeta çakılan Bitcoin fiyatları 1 haftada yaklaşık 25 değer kaybetti. Elon Musk'ın attığı spekülatif tweetlerle çalkantı yaşayan kripto para borsaları, Çin'den gelen haberlerle beraber adeta dip yaptı.

23 Mayıs 2021 Pazar 14:31
banner459

Bitcoin fiyatları son bir haftadır yaşanan gelişmelerin ardından adeta çakıldı. Elon Musk'ın yaptığı paylaşımlar ve Çin'den gelen haberlerin ardından keskin bir düşüş yaşanan kripto para borsalarında bugün sakin bir seyir izlense de piyasa yine negatif seyrediyor. Çin Devlet Konseyi'ne bağlı olan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin, Bitcoin işlemlerine yönelik kısıtlama çağrısı ve öncesinde Elon Musk'ın Bitcoin ile Tesla satışı yapmayacağını açıklamasının ardından piyasalar tepetaklak olmuştu.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimlisi olan Bitcoin, son 24 saat içerisinde yüzde 2'lik bir artışla 36 bin 600 dolar seviyelerine geldi. Bitcoin'de bir haftalık kayıp ise yüzde 25 seviyesini aştı.

DİĞER KRİPTO PARALARDA SON DURUM NE?
Bitcoin sonrası piyasada ikinci sırada bulunan Ethereum ise 24 saatte yüzde 1'e yakın düşüş yaşadı. Ethereum 2 bin 200 dolar seviyesinden işlem görürken, bir haftalık kayıp ise yüzde 43 seviyesinde.

Elon Musk'ın attığı tweetler ile değeri adeta katlanan Dogecoin ise son 24 saatte yüzde 2 yükseldi. Dogecoin'in değeri 0,33 dolar seviyesine çıksa da son 1 haftalık değer kaybı yüzde 37 oldu.

Bir başka önemli kripto para olan Ripple ise 0,89 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ripple'daki düşüş ise son 1 haftada yüzde 43 oldu.

EN BÜYÜK SPEKÜLATÖR ELON MUSK
Milyarder iş adamı Elon Musk, son dönemde yaptığı paylaşımlarla piyasaları speküle ediyor. Geçtiğimiz günlerde 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın almasına rağmen Musk, Bitcoin ile Tesla satışı yapmayacağını açıkladı. Musk kripto paralar ile ilgili son tweetini ise 3 gün önce atmıştı.

BINANCE CEO'SU CZ'DEN ELON MUSK AÇIKLAMASI
Dünyanın en önemli kripto para borsalarından Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, Elon Musk konusunda uyarıda bulunarak "Musk'ın sözleri kripto para piyasalarını hareket ettiriyor, dikkatli olunması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte beş bin TL hibe alacak esnaflar
İşte beş bin TL hibe alacak esnaflar
Borçlara yapılandırma geliyor! Öneri TBMM'de: Faiz siliniyor 18 taksit seçeneği
Borçlara yapılandırma geliyor! Öneri TBMM'de: Faiz siliniyor 18 taksit seçeneği
Benzin ve motorine büyük zam!
Benzin ve motorine büyük zam!
Altın 500’ü aştı, yeni hedef için uzamanlar tarih verdi
Altın 500’ü aştı, yeni hedef için uzamanlar tarih verdi
Yabancıya konut satışı 4 ayda yüzde 19 arttı
Yabancıya konut satışı 4 ayda yüzde 19 arttı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber