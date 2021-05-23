Kripto piyasaları dibi gördü

Bitcoin fiyatları son bir haftadır yaşanan gelişmelerin ardından adeta çakıldı. Elon Musk'ın yaptığı paylaşımlar ve Çin'den gelen haberlerin ardından keskin bir düşüş yaşanan kripto para borsalarında bugün sakin bir seyir izlense de piyasa yine negatif seyrediyor. Çin Devlet Konseyi'ne bağlı olan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin, Bitcoin işlemlerine yönelik kısıtlama çağrısı ve öncesinde Elon Musk'ın Bitcoin ile Tesla satışı yapmayacağını açıklamasının ardından piyasalar tepetaklak olmuştu.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimlisi olan Bitcoin, son 24 saat içerisinde yüzde 2'lik bir artışla 36 bin 600 dolar seviyelerine geldi. Bitcoin'de bir haftalık kayıp ise yüzde 25 seviyesini aştı.

DİĞER KRİPTO PARALARDA SON DURUM NE?

Bitcoin sonrası piyasada ikinci sırada bulunan Ethereum ise 24 saatte yüzde 1'e yakın düşüş yaşadı. Ethereum 2 bin 200 dolar seviyesinden işlem görürken, bir haftalık kayıp ise yüzde 43 seviyesinde.

Elon Musk'ın attığı tweetler ile değeri adeta katlanan Dogecoin ise son 24 saatte yüzde 2 yükseldi. Dogecoin'in değeri 0,33 dolar seviyesine çıksa da son 1 haftalık değer kaybı yüzde 37 oldu.

Bir başka önemli kripto para olan Ripple ise 0,89 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ripple'daki düşüş ise son 1 haftada yüzde 43 oldu.

EN BÜYÜK SPEKÜLATÖR ELON MUSK

Milyarder iş adamı Elon Musk, son dönemde yaptığı paylaşımlarla piyasaları speküle ediyor. Geçtiğimiz günlerde 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın almasına rağmen Musk, Bitcoin ile Tesla satışı yapmayacağını açıkladı. Musk kripto paralar ile ilgili son tweetini ise 3 gün önce atmıştı.

BINANCE CEO'SU CZ'DEN ELON MUSK AÇIKLAMASI

Dünyanın en önemli kripto para borsalarından Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, Elon Musk konusunda uyarıda bulunarak "Musk'ın sözleri kripto para piyasalarını hareket ettiriyor, dikkatli olunması gerekiyor" açıklamasını yaptı.