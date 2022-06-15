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KSÜ onlarca personel alacak!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, öğretim üyesi olarak 21 akademik personel alacak.

KSÜ onlarca personel alacak!

KSÜ onlarca personel alacak!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, öğretim üyesi olarak 21 akademik personel alacak.

15 Haziran 2022 Çarşamba 13:13
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Son başvuru tarihi 29 Haziran 2022 olarak açıklandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartları dışında başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına ksu.edu.tr/Default.aspx?Sld=8132 web adresinden (Üniversitemiz Genel Sekreterlik web sayfasından yönergeler başlığı altından) erişim sağlanabilir. Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecek olup, birden çok kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Doçent atamalarında esas alınacak tablolara personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7582 web adresinden erişim sağlanacaktır. Başvuruların; www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan

Başvuru Formu ekinde ;

1)- Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu,

2)- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi onaylı sureti,

3)- Yabancı Dil Sonuç Belgesi,

4)- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

5)- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi,

6)- 1 Adet Fotoğraf,

7)- Sabıka Kaydı ile yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren; Doçent kadrosu için 4 adet PDF formatında hazırlanmış CD ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:
KSÜ Onlarca Personel Alacak!
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