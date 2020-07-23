KSÜ’den tanıtım atağı

Moderatörlüğünü Mili Eğitim Uzmanı Ömer Sarıca ve Bekir Kul’un yaptığı sosyal medya kanalları üzerinden canlı yayınlanan “Benim Tercihim” programının 13 Temmuzdaki yayınına Tekstil Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Gaye Kaya, 17 Temmuzdaki yayınına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nail Yıldırım, 21 Temmuzdaki yayınına Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tutuş katılarak, birimlerinin tanıtımlarını gerçekleştirdiler.

Program kapsamında 27 Temmuzda Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Değirmenci Biyosistem Mühendisliği Bölümü, 30 Temmuzda Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin İspir Kimya Bölümü tanıtımlarını gerçekleştirecekler.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da bölüm tanıtımları öncesinde 18 Haziranda gerçekleştirilen “Benim Tercihim” programı canlı yayınına katılarak, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Milli Eğitim Uzmanı Ömer Sarıca’nın moderatörlüğünde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen programa çeşitli illerinden üniversite sınavına girecek öğrenciler de katıldı. Sosyal medya üzerinden programı takip eden öğrencilere kariyer yaşamı ve tecrübelerinden bahsederek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ’nün fiziki ve teknolojik altyapısı, bölüm ve programlar, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler ilişkin bilgiler verdi.

Öğrencilerin soruları doğrultusunda merak edilen bölüm ve programlar hakkında ayrıntılı bilgileri paylaşan Rektör Can, KSÜ’nün eşsiz kampüsü, şehir merkezi ve ilçelerde yer alan yurt olanakları, günün her saatinde sorunsuz ulaşım imkânları, burs olanakları, huzurlu ve güvenli şehir ortamı ile öğrencilere büyük kolaylıklar sunduğunu ifade etti.

“Üniversitemizde öğrenci merkezli eğitimi, insan merkezli yönetimi, istişare, ehliyet, liyakat ve adalet anlayışını hâkim kılmaya çalışıyoruz.” diyen Rektör Can, “Öğrencilerimizi alanlarının gerektirdiği bilgilerle donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere de önem veriyoruz. Yıl geneline yayılan konferans, toplantı ve fuar etkinlikleriyle öğrencilerimizi kariyer yaşamlarına hazırlıyoruz. İş dünyasının önemli isimleri ve öğrencilerimizi çeşitli etkinliklerde bir araya getirerek, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdam edilmeleri noktasında girişimlerde bulunuyoruz. Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası edindiği başarı ölçüsünde kendimizi başarılı kabul ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Üniversitemizde teori ve pratiği bir arada sunan bir eğitim anlayışına sahip olduklarını dile getiren Rektör Can, özellikle uygulamalı bölümlerde etkili staj ve pratik eğitimi önemsediklerini söyledi.

“Eğitim, bilim ve teknoloji alanında istikrarlı bir şekilde ilerlerken dünyadaki bilimsel gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Dünyanın her yerinden üniversitelerle karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımını önemsiyoruz.” diyen Rektör Can, “Bu manada yurtdışı tanıtım fuarlarında üniversite olarak yer alarak, ülkemizi, şehrimizi ve üniversitemizi dünyaya tanıtıyoruz. Son olarak İsviçre Cenevre ve Finlandiya Helsinki’de gerçekleştirilen uluslararası fuarlara bizzat katıldım. Üniversitemizin Erasmus programı kapsamında 64, Farabi programı kapsamında 95 ve Mevlana programı kapsamında 47 üniversite ile öğrenci değişim anlaşması bulunuyor. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversite sayısını daha yukarılara çekmek için çalışmalarımız sürüyor.” diye konuştu.

Covid-19 salgını sürecinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin mümkün olduğunca kesintisiz yürütülebilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde üniversitemizde de önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki tüm dersler Uzaktan Eğitim Sistemimiz üzerinden gerçekleştirildiğini söyleyen Rektör Can, “Üniversite olarak güçlü bir teknoloji altyapısına sahibiz. Derslik ve amfilerimizde akıllı sistem ekipmanlarını etkin olarak kullanıyoruz. Bütün yerleşkelerimizde internet olanaklarını öğrenci, personel ve misafir kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Ayrıca üniversite olarak pandemi sürecinde Avşar Yerleşkesi ve ilçe yerleşkelerindeki bilgisayar laboratuvarlarını ve internet altyapısını yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olan ve Kahramanmaraş’ta ikamet eden tüm üniversite öğrencilerinin hizmetine açtık.” dedi.

“Doğal güzelliklere sahip sakin ve huzurlu bir şehir olan Kahramanmaraş’ta bulunan üniversitemizde, öğrencilere en iyi hizmetin sunulmasını amaçlıyoruz.” diyen Rektör Can, “Sevgili gençler, üniversite olarak imkânlarımızı nitelikli ve mutlu bir eğitim-öğretim hayatı geçirmeniz için seferber ettiğimizi ve sizleri üniversitemizde görmekten mutlu olacağımızı bilmenizi isterim. Öğrencilerimizin kıymetli ailelerinin de içi rahat olsun. Bütün imkânlarımızı evlatlarımızın huzuru ve başarısı için seferber ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Yayın sonunda kendilerine bu imkânı sağlayan başta Milli Eğitim Balkanı Ziya Selçuk olmak üzere bakanlık yetkililerine teşekkür eden Rektör Can, üniversite sınavlarına girecek aday öğrencilere de sağlık ve başarılar diledi.