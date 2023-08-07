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Küçük işletmelere 300 bin tl hibe!

İsveç Hükümeti’nin sağladığı finansman desteğiyle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından depremden etkilenen 11 ildeki küçük işletmelerin desteklenmesine yönelik bölgesel hibe programı başlıyor.

Küçük işletmelere 300 bin tl hibe!

Küçük işletmelere 300 bin tl hibe!

İsveç Hükümeti’nin sağladığı finansman desteğiyle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından depremden etkilenen 11 ildeki küçük işletmelerin desteklenmesine yönelik bölgesel hibe programı başlıyor.

07 Ağustos 2023 Pazartesi 17:04

UNDP, programın uygulanmasında depremden etkilenen 11 ildeki Adana Sanayi Odası, Adıyaman TSO, Antakya TSO, Diyarbakır TSO, Elazığ TSO, İslahiye Ticaret Odası, Kahramanmaraş TSO, Kilis TSO, Malatya TSO, Osmaniye TSO ve Şanlıurfa TSO ile iş birliği yapıyor.

Hibe programıyla; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden zarar görmüş ve en fazla 10 çalışanı olan girişimci ve küçük işletme sahiplerinin yeniden faaliyet göstermelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Hibe miktarı minimum 35.000 TL ile maksimum 300.000 TL arasında olacak.

4 Ağustos’ta başlayacak olan hibe programının son başvuru tarihi 31 Ağustos 2023.

Başvuru formu için lütfen bu bağlantıyı takip edin.

Başvuru beyanı için lütfen bu bağlantıyı takip edin.

Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı Başvuru Rehberi için lütfen bu bağlantıyı takip edin.

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Küçük Işletmelere 300 Bin Tl Hibe!
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