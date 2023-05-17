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Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapıyor. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre farklı şehirlerde çok sayıda güvenlik görevlisi ve temizlik personeli istihdam edilecek. 127 kişi işe alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapıyor. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre farklı şehirlerde çok sayıda güvenlik görevlisi ve temizlik personeli istihdam edilecek. 127 kişi işe alınacak.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 10:57

Alımlar büro personeli için; Malatya 3, Osmaniye 3, 3 Kilis, 4 Kahramanmaraş, 3 Elazığ, 4 Adana, 3 Adıyaman, 3 Gaziantep, 4 Hatay, Diyarbakır ve 3 Şanlıurfa;

Güvenlik görevlisi alımı için ise; 1Elazığ, 4 Adıyaman, 10 Adana, 3 Gaziantep, 2 Diyarbakır, 8 Hatay, 2 Şanlıurfa, 2, Malatya, 6 Kahramanmaraş, 1 Kilis ve 1 Osmaniye;

Temizlik personeli alımı için; 2 Şanlıurfa 2, Malatya 5, Adana, 2 Elazığ, 2 Kahramanmaraş, 2 Kilis 2, Osmaniye 2, Adıyaman 3, Gaziantep, 5 Hatay ve 2 Diyarbakır illerinde yapılacaktır.

Kamu Personeli Alımı Müracaat Şartları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapacaklardır.

Büro personeli alımı kadrosuna başvuru yapacak olan adayların iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, işletme, iktisat bölümü mezunu olması gerekmektedir. Ayrıca KPSS B grubu P - 93 puan türünden 60 puan almış olması da aranan şartlar arasındadır.

Güvenlik görevlisi adamın kadrosuna başvuru yapacak adayların lise veya dengi okullardan mezun olmuş olması gerekmektedir. KPSS sınavından P - 94 puanda 55 ve yukarı puan almış olmak gerekmektedir. Silahlı veya silahsız özel güvenlik kartına sahip olmak istemektedir. Vardiyalı çalışmasına engel durumunuzun bulunmaması gerekiyor. Önlisans mezunları için de kadro ayrımı yapılmıştır başvuru da bulunabilirler.

Temizlik personeli alımı. En az lise veya dengi okullardan mezun olmuş. KPSS puanı 94 puan türünde 55 olan ve temizlik görevini yerine getirmesine engel olabilecek hastalığı bulunmayan adaylardan başvurular alınacaktır.

Başvurular 10 Gün Sonra!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan ilana başvurular, 26 Mayıs 2023 - 9 Haziran 2023 tarihleri arasında işe alım kariyer kapısı üzerinden elektronik olarak gerçekleşecektir. Başvuru adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

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Kültür Ve Turizm Bakanlığı Personel Alıyor!
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