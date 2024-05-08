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Kurban Bayramı'na 1 ay kala fiyatlar ortaya çıktı Büyükbaş fiyatı arabayla yarışıyor

Kurban Bayramı’na az bir süre kala, kurban fiyatları merak konusu oldu. Kurbanlık fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılırken, et fiyatlarındaki artış kurbanlıkları da etkiledi.

Kurban Bayramı'na 1 ay kala fiyatlar ortaya çıktı Büyükbaş fiyatı arabayla yarışıyor

Kurban Bayramı'na 1 ay kala fiyatlar ortaya çıktı Büyükbaş fiyatı arabayla yarışıyor

Kurban Bayramı’na az bir süre kala, kurban fiyatları merak konusu oldu. Kurbanlık fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılırken, et fiyatlarındaki artış kurbanlıkları da etkiledi.

08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:14

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, gözler kurban fiyatlarına çevrildi. 16 Haziran’da başlayacak olan Kurban Bayramı için kurbanlık fiyatları araştırılırken, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Özgür Koç, konu hakkında bir açıklama gerçekleştirdi.

Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değiştiğini aktaran Koç, “Hayvan boyuna ve ağırlığına göre fiyatımız değişiyor. Sabit bir fiyat yok. Et fiyatına gelen zamla birlikte kurbanlık fiyatlarımız da bu yıl iki kat arttı” ifadelerini kaydetti.

KİLOSUNA GÖRE DEĞİŞİYOR

Kurbanlık satışı yapan Cemal Altın da, fiyatlara ilişkin, “Küçükbaş fiyatlarımız 10 bin ile 20 bin TL arasında. Hayvan 35 kilo ise ortalama 17 kilo et çıkıyor ve fiyatı 10 bin TL. 50 kilo hayvanda ise yaklaşık 25 kilo et çıkıyor bu 18 bin TL.” ifadelerini kullandı ve kendisinin al-sat yaptığını ve bir hayvanda yaklaşık 500 TL kâr yaptığını ifade etti.

Büyükbaş hayvan satışı yapan Emre Seçgin de, “Fiyatlarımız 100 bin TL’den başlayıp, 250 bin TL’ye kadar çıkıyor. 100 bin TL bir kurbanlıkta yaklaşık 330 kilo et, 250 bin TL’lik bir kurbanlıkta ise 800-850 kilo et çıkıyor.” açıklamasında bulundu ve kurbanlıkları yüzde 20 kar ile sattıklarını belirtti.

Hayvancılıkla uğraşan Metin İşlekter de, “120 bin TL’ye de var, 250 bin TL’ye de kurbanlığımız var. Kiloyla birlikte fiyat da değişiyor” ifadelerini kaydederken, Kars’ta küçükbaş hayvancılık yapan Mesut Akbaş, fiyatların 12 bin TL’den başlayıp 22 bin TL’ye kadar çıktığını iletti.

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