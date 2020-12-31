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Küresel ekonomide güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Küresel ekonomide güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz

Küresel ekonomide güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

31 Aralık 2020 Perşembe 15:40
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığını sürdürdüklerini belirterek, "Bu kapsamda makro ekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milletin yeni yılını kutladı.

Yakın tarihin en büyük küresel sağlık krizinin tecrübe edildiği bir yıl olan 2020'nin geride bırakıldığına işaret eden Elvan, tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle ekonomik aktivitenin zayıfladığı ve finansal piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir döneme şahit olunduğunu bildirdi. Elvan, şunları kaydetti:

"Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda makroekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız."

Yeni yılın önemli başarılara imza atıldığı bir yıl olması temennisinde bulunan Elvan, "Ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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