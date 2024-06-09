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MADO’DAN “boş külah” açıklaması! Ücret alınmıyor!

Kahramanmaraş’ın ünlü dondurma markası MADO hakkında çıkan 6,5 liralık külah parası iddialarına yanıt verdi.

MADO’DAN “boş külah” açıklaması! Ücret alınmıyor!

MADO’DAN “boş külah” açıklaması! Ücret alınmıyor!

Kahramanmaraş’ın ünlü dondurma markası MADO hakkında çıkan 6,5 liralık külah parası iddialarına yanıt verdi.

09 Haziran 2024 Pazar 17:01

Dondurma satışında boş külahtan 6,5 lira para alınıyor iddiaları üzerine bir açıklama yapma gereği duyan firma şunları kaydetti;

“8 Haziran’da markamız adına yayılmış olan “Boş Külah satışı” konusunda kamuoyunu bilgilendirmekteyiz. 1850 yılından beri Maraş dondurmasını tüm Türkiye'ye ve dünyanın dört bir yanına, en iyi hizmet anlayışı ile sunmakta olan markamız, tüm şubelerinde kilogram dondurma satışlarında külahları bedelsiz olarak vermekte ve hiçbir ekstra ücret almamaktadır.

Sosyal medyaya yansımış olan görüntüde bir Franchise şubemizin, Mado Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında aldığı, anlık bir aksiyon sonucunda ne yazık ki istenmeyen bir durum ortaya çıkmıştır. İlgili şubeden tabela kaldırılmış olup, markamız adına oluşturduğu durum ve hatanın sonucu olarak şube hakkında gerekli uyarılar ve işlemler yapılmıştır.”

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MADO’DAN “boş Külah” Açıklaması! Ücret Alınmıyor!
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