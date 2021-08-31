Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO park yöresel ürün günleri
SANKO park yöresel ürün günleri
SANKO’lu öğrencilerden resim başarısı
SANKO’lu öğrencilerden resim başarısı
Elbistan’da açık hava etkinliği
Elbistan’da açık hava etkinliği
Açık Hava Etkinlikleri Ekinözü'nü Renklendirdi
Açık Hava Etkinlikleri Ekinözü'nü Renklendirdi
Başkan Okay’dan 30 Ağustos Mesajı
Başkan Okay’dan 30 Ağustos Mesajı

Makarnada lüks oldu! Fiyatı 5 liraya yaklaştı

Koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü dönemlerde satış patlaması yaşayan makarnanın tüketimi ve fiyatı artmaya devam ediyor. Bu yıl başında 3.20 - 3.45 lira arasında olan bir paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya kadar çıktı.

Makarnada lüks oldu! Fiyatı 5 liraya yaklaştı

Makarnada lüks oldu! Fiyatı 5 liraya yaklaştı

Koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü dönemlerde satış patlaması yaşayan makarnanın tüketimi ve fiyatı artmaya devam ediyor. Bu yıl başında 3.20 - 3.45 lira arasında olan bir paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya kadar çıktı.

31 Ağustos 2021 Salı 17:00
banner459

Yaygın markalı makarnaların fiyatında bu ay itibarıyla artış görülüyor. Buna göre bir paket makarnanın fiyatı 4.25 ila 4.5 lira seviyesine kadar çıktı. Bu fiyat en son, nisanda 3.20 - 3.45 lira seviyesinde bulunuyordu. Makarnacılar, dünyada yükselen emtia fiyatları, artan gıda talebi, yurt içinde yaşanan kuraklık tarafından baskı altına alınan mamul ürünlerde fiyat artışının kaçınılmaz hale geldiğini belirtiyor. Bu kapsamda fiyat artışını her zaman 'gıda enflasyonu oranının altında' tutmaya çalıştıklarını anlatan makarna üreticileri, yıl sonuna kadar bu fiyatı koruyacaklarını ifade etti.

"FİYAT ARTIŞI ENFLASYONUN ALTINDA"

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, tüm dünyada artan tarım emtia fiyatlarına dikkat çekerken, fiyat artışının 'en düşük düzeyde' tutulduğunu söyledi. Külahçıoğlu, "Fiyat artışı gıda enflasyonunun altında. Hatta bizler, ihracatla elde edilen kârları iç piyasayı dengelemek için de kullanıyoruz. Fiyatlara olabilecek en düşük oranları yansıtıyoruz. Mevcutta makarnalık buğday ton fiyatı 3 bin 200 lira, kilo fiyatı 3.2 lira. Buradan bakılacak olursa fiyatın çok olağan olduğu görülebilir" dedi.

"ÜRETİMDE SORUN YOK"

Külahçıoğlu, kişi başı yıllık makarna tüketiminin 2020'de olduğu gibi 8 kilonun üzerinde seyrettiğini söyledi. Bu oran önceki yıllara göre yüzde 25 daha fazla bir tüketime işaret ediyor. Makarnalık buğdayda fiyat artışının durduğunu anlatan Külahçıoğlu, bu kapsamda yıl sonuna kadar yeni bir artış öngörülmediğini söyledi. Külahçıoğlu, aynı zamanda Türkiye'nin makarnada üretim gücüne dikkat çekerken, "Kapasitelerimiz çok daha fazla. Hiçbir zaman üretim sorunumuz olmaz. Tüm ülkemize ve dünyaya yeter. Hiçbir sıkıntı olmadığını, ihracata bir kısıtlamanın gerekmediği bilgilerini ilgili bakanlıklara da iletiyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ MAKARNAYA BOĞARIZ" DEMİŞLERDİ

Salgının Türkiye'de ilk görüldüğü günden itibaren özellikle tam kapanma süreçlerinde tüketiciler marketlere koşarak 'panik alışverişi' yapmış, özellikle makarna ve un gibi uzun süre dayanabilen ürün gruplarına yoğun talep oluşmuştu.

Bu ürünlerin raflarının sık sık boşaldığı görüntüler gündem olmuştu. Bunun üzerine o dönemde bir açıklama yapan Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, "Merak etmeyin, gerekirse Türkiye'yi makarnaya boğarız" demişti. Uysallı, ardından sözlerini açıklarken, "Pandemiyle birlikte vatandaşta doğal olarak sıra dışı kaygılar ortaya çıktı. Biz, 'makarnaya hakimiz, matematiğini biliyoruz' deyip her şeyi anlattık ama piyasa bir türlü ikna olmuyordu. O an çok güçlü bir mesaj vermek gerektiğini hissettim" diye konuşmuştu.

TÜRKİYE DÜNYADA 3. BÜYÜK ÜRETİCİ

Son verilere göre Türkiye, dünyanın en büyük üçüncü makarna üreticisi iken, ihracatta da ikinci sırada bulunuyor. Türkiye'nin makarna üretimi ise 2 milyon tonun üzerinde seyrediyor. 2021 yılının ilk yarısında makarna ihracatı 645 bin ton seviyesine ulaştı. 24 makarna firması bulunan Türkiye makarna sektörü 156 ülkeye ihracat yapıyor. Makarnalık buğday ekim alanlarında kuraklık nedeniyle bu yıl verim kayıpları yaşanıyor.

İHRACATI KAYDA BAĞLI

1 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Bakanlığı'nın tebliğine göre, ihracı kayda bağlı mallar listesine, makarna, bulgur ve buğday irmiği eklendi. Söz konusu ürünlerin ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce kayda alınması gerekiyor. (Milliyet)

Anahtar Kelimeler:
Makarnada Lüks Oldu! Fiyatı 5 Liraya Yaklaştı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afşin’de üzüm hasadı
Afşin’de üzüm hasadı
81 ilde 1000 sözleşmeli memur alımı eylül ayında başlıyor
81 ilde 1000 sözleşmeli memur alımı eylül ayında başlıyor
Öğrenciye kira şoku!
Öğrenciye kira şoku!
Hastasına bakana 1.544 TL! Eğer gelir ve rapor şartı getirirseniz...
Hastasına bakana 1.544 TL! Eğer gelir ve rapor şartı getirirseniz...
Bankalar Maaşa Göre Kredi Verecek
Bankalar Maaşa Göre Kredi Verecek

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber