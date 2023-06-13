Mehmet Kanbur, “Bizim sevdamız para değil, bizim sevdamız Maraş”

Kahramanmaraş merkezli depremler, kentteki binlerce bina gibi dünya markası Mado'nun fabrika ve dükkanlarını da etkiledi. 60 çalışanını kaybeden Mado'nun kentteki 3 fabrikasından 1'i tamamen, 2'si ise kısmen hasar gördü. Tam kapasite olmasa bile Kahramanmaraş'ta üretimini sürdüren Mado, 38 ülke ile Türkiye'nin tüm illerine dondurma ve diğer ürünlerini ulaştırmaya çalışıyor.

Yaşanan süreçle ilgili konuşan MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, kent ekonomisinin düzelmesi için özel sektörün el ele vermesi gerektiğini ifade etti.

Kahramanmaraş’ı cazibe merkezi yapmak için çeşitli adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Kanbur, devletin kredi verip yer göstermesi durumunda 10 yıl çalışmak koşuluyla işçilere ev verebileceğini kaydetti.

Kanbur şunları söyledi;

“Özel sektör elele verip düştüğümüz yerden kalkmanın modelini arayacağız. Birbirimize sahip çıkacağız. Bu şehir ayağa kaldırmak için mücadele vereceğiz. Kabı olmayanın kazancı olmaz. Yani mekanı olmayanın kazancı olmaz. Önce ekonomimizi düzeltelim yoksa olmaz.

Burada kimse kalmadı, herkes gitti. Ben söyledim, gelin bir maaş devlet versin, bir maaşta ben vereyim, insanlar burayı tercih etsin. Toplu konut yapıyorsun, arsayı bana ver, 10 yılda kredi ver, bende çalışana bedava ev vereyim, sanada krediyi geri ödeyeyim. 10 yıl çalışmak kaydıyla adam gelsin, Maraş’ta çalışsın, bende ona bedava ev vereyim. Bir cazibe merkezi haline getirmemiz lazım Kahramanmaraş’ı. Ekonomi böyle kalkınır. Sahipsiz hale geldik, herkes bireysel düşünüyor, ‘Yiğit düştüğü yerden kalkar”

Ben Konya’dan adam getirdim buraya 2 maaş verdim. Yurt dışında müşteri bekliyor, ‘Deprem oldu, başın sağolsun’ dediler ama adamlar dükkan açmış, ürün olmazsa nasıl göndereceğim? İnsan getirdik, gece demeden, gündüz demeden. Eve gitmiyoruz, ev diye bir şey kalmadı, bizim sevdamız para değil bizim sevdamız Maraş. Biz bunu anlatamıyoruz. Onun için el ele verip ekonomiyi biz düzelteceğiz.”

“BİZ DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜNDE KAHRAMANMARAŞ’IMIZA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

MADO’nun depremde su dağıtmadığına ilişkin iddialara da yanıt veren Kanbur, fabrikadan çamur aktığı için su dağıtımı yapılmadığını belirtti.

Kanbur, “Bizim depolarımızda su günlük olarak şişeleniyor. Deprem günü henüz mesai başlamamıştı, fabrikada deprem nedeniyle su çamur akıyordu. Ayrıca geçen aya kadar su yine çamur akıyordu, son bir ayda bulanık akmaya başladı. Bu haliyle de paketleme işlemi gerçekleştiremiyoruz. Tekir bölgesinde bulunan çeşmelerden de halen su bulanık akıyor, oradan geçenler çeşmeye baktıklarında bulanıklığı göreceklerdir. Fakat kamuoyuna MADO’nun su dağıtmadığını söylüyorlar. Biz buna çok üzülüyoruz, kardeşliğimize gölge düşürmek isteyenleri sahada görmek isterdik. Biz depremin ilk gününden bu yana hemşerilerimize günlük 400 kişilik yemek çıkartıyoruz. Eleştiriye geldiğinde, bilmeden konuşanlar çok oluyor. Ben vatandaşlarımıza şunu diyorum; bu söylemlere itibar etmeyin. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır, biz dün olduğu gibi bugünde Kahramanmaraş’ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” Diyerek sözlerini noktaladı.