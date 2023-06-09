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Merkez Bankası Başkanı Belli Oldu

Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı oldu. 41 yaşındaki Erkan, kurumun en genç ve tarihindeki ilk kadın başkanı oldu.

Merkez Bankası Başkanı Belli Oldu

Merkez Bankası Başkanı Belli Oldu

Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı oldu. 41 yaşındaki Erkan, kurumun en genç ve tarihindeki ilk kadın başkanı oldu.

09 Haziran 2023 Cuma 13:51

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası’nın (MB) yeni başkanlığı için ABD’de finans alanında üst düzey yönetici olarak çalışan Hafize Gaye Erkan’ı istediği biliniyordu.

Beklenen atama gerçekleşti. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı olarak atandığı ilan edildi.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de Princeton Üniversitesi’nde Finansal Mühendislik alanında doktora derecesi aldı. Uzun yıllar ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs’ta çalışan Erkan’ın adı son olarak First Republic Bank krizi ile yeniden gündeme geldi. Zira, Erkan’ın Aralık 2021’e kadar çalıştığı banka, ABD’deki banka krizinin en dikkat çeken kuruluşu oldu.

Hafize Gaye Erkan, First Republic Bank’ta yaklaşık sekiz yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi görevlerde bulundu.

Mart 2022’de Fortune 500 firması Marsh McLennan’ın Yönetim Kurulu’na katılan Erkan, 2019’dan şirketin 2021’de LVMH tarafından satın alınmasına kadar Tiffany & Co. Yönetim Kurulu’nda görev yaptı.

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Merkez Bankası Başkanı Belli Oldu
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