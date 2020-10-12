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Merkez Bankası'ndan döviz ve zorunlu karşılık hamlesi geldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para cinsi zorunlu karşılıklardan alınan komisyonları azaltırken, Türk Lirası cinsi zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranlarını artırdı.

Merkez Bankası'ndan döviz ve zorunlu karşılık hamlesi geldi!

Merkez Bankası'ndan döviz ve zorunlu karşılık hamlesi geldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para cinsi zorunlu karşılıklardan alınan komisyonları azaltırken, Türk Lirası cinsi zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranlarını artırdı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 11:09
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Merkez Bankası (TCMB) TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını %5,00'ten %7,00'ye yükseltti. TCMB ayrıca ABD doları cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonunu yüzde 0,0250, yüzde 0,0125'e, euro cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonunu yüzde 0,0025, yüzde 0,00125'e indirdi.

TCMB tarafından bugün yapılan açıklamada, bankaların Döviz cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden uygulanan komisyon oranlarının yarı yarıya düşürüldüğü bildirildi.

TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranları da, kredi büyümesi koşulu aranmaksızın, 200 baz puan artırıldı.

Son Güncelleme: 12.10.2020 11:14
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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