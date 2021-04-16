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Merkez Bankası’ndan kripto para yasağı

Merkez Bankası'ndan kripto paraya müdahale geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı kullanılamayacak.

Merkez Bankası’ndan kripto para yasağı

Merkez Bankası’ndan kripto para yasağı

Merkez Bankası'ndan kripto paraya müdahale geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı kullanılamayacak.

16 Nisan 2021 Cuma 14:20
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kripto para kullanımına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre kripto varlığın, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ettiği belirtildi.

Yönetmelikte, kripto varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacağı ve kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı vurgulandı.

Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyeceği, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacağı da ifade edildi.

30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.

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Merkez Bankası’ndan Kripto Para Yasağı
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