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Motorine bu gecede zam var!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorine bugün itibarıyla gelen 1,29 liralık zamdan sadece saatler sonra gece yarısından itibaren geçerli olacak 80 kuruşluk bir zam daha yola çıktı. Zamlar sonrasında 17 Haziran cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatı 29,99 liraya yükselecek.

Motorine bu gecede zam var!

Motorine bu gecede zam var!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorine bugün itibarıyla gelen 1,29 liralık zamdan sadece saatler sonra gece yarısından itibaren geçerli olacak 80 kuruşluk bir zam daha yola çıktı. Zamlar sonrasında 17 Haziran cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatı 29,99 liraya yükselecek.

16 Haziran 2022 Perşembe 11:33
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Motorinin litre fiyatına 16 Haziran tarihinden geçerli olmak üzere 1,29 TL zam geldi. Motorinin litre fiyatı 1,29 TL zamla 29,19 TL'ye yükseldi. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik yapılmadı.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA BEKLENİYOR

17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 80 kuruş daha zam bekleniyor. Zammın üst makamlarca onaylanması halinde motorinin fiyatı 29,99 TL'ye yükselecek.

FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Son dönemde akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. 27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş, 28 Mayıs tarihinde benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş, 2 Haziran tarihinde benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş, 8 Haziran tarihinde motorine 1 lira 95 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen zamların ardından 15 Haziran tarihinde ise benzine 95 kuruş indirim geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Motorine Bu Gecede Zam Var!
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