Mücbir sebep son kez uzatılacak!

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve büyük yıkım ile can kaybına yol açan depremler nedeniyle vergi mükelleflerinin borçlarının ertelenmesine yönelik olarak uygulanan 'mücbir sebep hali'nin, son kez uzatılacağı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof.Dr. Mehmet Şahin tarafından duyuruldu.

Şahin, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerin sonucuna ilişkin şunları yazdı:

"1- Mücbir sebep hali son kez uzatılacaktır. (4+2 Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Nurdağı, İslahiye) 2- Bugüne kadar olan yapılandırmaların taksitlendirilmesi TBMM'nin takdirine sunulacaktır.

3- Açıklama, bu Nisan ayı içerisinde Bakanlık makamı tarafından yapılacaktır."