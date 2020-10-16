Müjde bölgeyi hareketlendirdi

Başkan Erdoğan dün verdiği müjdede şunları söylemişti; "İstanbul'a, ardından Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de müjdeli haberler bekliyoruz.

Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek, hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız"

ZONGULDAK'TAKİ REZERVİN MERKEZ ÜSSÜ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bu gelişmenin ardından çalışmaların hız kazandığı Zonguldak ve bu dev projenin adeta merkez üssü olacak Filyos limanında hareketlilik başladı.

"ZONGULDAK'TAN DAHA ÇOK MÜJDELİ HABERLER GELECEK"

Bu kapsamda Bülent Ecevit Üniversitesinde görevli İktisat ve Ekonomi Bölümü öğretim görevlisi Prof.Dr. Ertuğrul Yıldırım, "1 buçuk ay önce Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde ile mutlu bir gün yaşadık. 320 Milyar Metreküp doğalgaz rezervinin bulunması bizleri çok mutlu etti. Tabii ki bu miktar Türkiye'nin problemlerini bir anda ortadan kaldıracak, dışa bağımlılıktan tamamen kurtaracak bir miktar değildi. Ancak hepimiz için yarınlarımız için bir umut ışığı oldu. Her şeyden önemlisi, Türkiye artık kendisine ait gemi ve donanımlar ile kendi a enerji kaynaklarını arayıp, bulan ve çıkartabilen bir ülke haline geldi. Enerji kaynağının bulunması ile her şey bitmedi. Aslında ülkemiz adına sevindirici gelişmeler yeni başlıyor" dedi.

Başkan Erdoğan: Cumartesi günü Zonguldak'ta yeni rezerv miktarını açıklayacağız

ZONGULDAK SON DAKİKA HABERİ İLE HEYECANLANDI

Ülkemizin sağlamış olduğu yeni imkânlar ile farklı kaynaklar bulmaya devam edeceğini söyleyen Yıldırım, "Türkiye, çeşitli stratejiler deniyor ve bu sayede başarıdan başarıya koşuyor.