MÜSİAD Kahramanmaraş şubesinde bayrak değişimi!

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanlığı’nda 6. Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir işadamları derneği olarak tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta aktif bir şekilde çalışmalarına devam eden MÜSİAD’da, başkanlık görevi el değiştirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş’ta yeni başkanını seçti. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) 6. Olağan Genel Kurulu’nda Şerafettin Özcan, bayrağı Serdar Salih Çiçekci’den devralarak MÜSİAD’ın yeni başkanı oldu.

“EKONOMİMİZE KATKI SAĞLAMAK İÇİN EMEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Başkanlık görevini Şerafettin Özcan’a bırakan Serdar Salih Çiçekçi, “Görev sürem boyunca şahsıma gösterilen teveccühe her zaman layık olmaya çalıştım. Adalet ve hakkaniyet ile ayrım gözetmeksizin tüm üyelerimizin sorunlarına çözüm bulmaya çalıştım. Bize layık görülen görevin sorumluluklarının her zaman farkında oldum. Üyelerimizin yanında olduğumuzu göstermek için düzenli olarak üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret ederek, istişarelerde bulunduk. İnancımıza uygun sosyo-kültürel etkinlikler gerçekleştirip şehrimizi daha iyi tanıtabilmek için birçok ziyaretler gerçekleştirdik. Kadim medeniyetimize ve tarihimize bağlı kalarak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak amacıyla şehrimize ekonomisine katkı sağlamak için gece gündüz demeden şahsım ve yönetim kurulumuz ile emek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Müsiad Ailesine genç Müsiad’a çok teşekkür ederim beni ve yönetimimi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar” şeklinde konuştu.

“MÜSİAD TÜRKİYE’DE ARTIK YERİ DOLDURAMAZ BİR NOKTAYA GELMİŞTİR”

Kongrede konuşan çiçeği burnunda Başkan Şerafettin Özcan, devraldığı sorumluluğun farkında olduğunu ve özverili çalışmalarıyla MÜSİAD için üzerine düşen görevi yapacaklarını söyleyerek, “Kahramanmaraş Müsiad Çatısı adına geçirdiğim yıllarda gerçekleşen programlar, projeler ve verimli çalışmaların ardından bugün Kahramanmaraş Müsiad Başkanlığı görevini almanın büyük heyecanını yaşıyorum. Bu göreve şahsımı layık gören kıymetli yetkililerimize, siz değerli üyelerimize teşekkür ederken, bana duydukları güvenin karşılığını vermek için büyük gayret sarf edeceğimi huzurlarınızda bildiriyorum. Yönetim kurulu ile beraber bizlere tevdi edilen görevi sorumluluklarının ve beklentilerinin, Türkiye’mizin içinde bulunduğu şartların birincisinde olarak hareket edeceğiz. Bölgemizdeki savaşların küresel ekonomi krizin, doğal afetlerin, iç ve dış politikadaki risklerin gün geçtikçe arttığı bugün bir an bile durmaya vaktimizin olmadığı hepimizin malumudur. Emanet edilen görevde kurumumuzu bulunduğu yerden daha ileri bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum. Ülkemiz ve yurt dışında sayıları gün geçtikçe artan şubeleriyle, vizyon ve misyonuyla MÜSİAD Türkiye’de artık yeri dolduramaz bir noktaya gelmiştir. Ülkemiz küresel sisteminde Türkiye’nin bulunduğu konumdan daha kıymetli bir noktaya gelebilmesi için biz iş insanlarına büyük sorumluluk üstünlüğü bilincinde hareket ederek projeler ve programlar üreteceğiz” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ EKONOMİSİNİN BÖLGESEL GÜÇ OLMA YOLUNDA NEFERLERİNDEN OLACAĞIZ”

Yeni Başkan Özcan; Ülkemiz ve yurt dışında sayıları gün geçtikçe artan şubeleriyle, vizyon ve misyonuyla MÜSİAD’ın önemli bir yeri olduğuna değinerek, “Müsiad ve milletimizin ortak değerlerinden olan ticaret ahlakını da gözeterek Kahramanmaraş ekonomisinin bölgesel güç olma yolunda neferlerinden olacağız. Ülkemiz küresel ekonomik krizinin etkilerinden kurtulmak için devlet, millet birlikte çalışırken geçtiğimiz sene yaşadığımız ve maalesef Kahramanmaraş olarak merkezinde yer aldığımız deprem felaketlerine rağmen bugün ayaktayız ve yaralarımızı sarıyoruz. Bu durumda şehrimizin ekonomisinin bütün sorunların farkında olarak sorumluluk almaktan geri durmadık. Bu ağır sorumlulukta elimizden geleni yaparak şehrimizin ekonomisinin yükselişini sürdürmeye katkı sağlamak istiyoruz. Çünkü şehrimiz ekonomisinin Türkiye ekonomisindeki yerini doldurulamayacağı malumdur. Türkiye’nin bu badireleri atlatması ve öncelikle yakın bölgesinde sonra ise dünyada söz sahibi olması sağlam ve bağımsız ekonomisine bağlıdır. Sağlam ekonomi için gerekli olan şartlar müsiad’ımızın prensipleriyle örtüşmektedir.

Bu bağlamda müsiad’ın kıymetini bilmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bu şiarla hedeflerimizi bir anı gerçek bir bir gerçekleştirmek için Kahramanmaraş Müsiad yönetimi yeni dönemde Bismillah diyerek çalışmaya başlayacak görev devredene kadar çalışmayı sürdürecektir. Yeni dönemimizin Müsia’da ülkemize, şehrimize hayır ve bereket getirmesini diliyorum. Geçtiğimiz dönemde çok verimli program ve projelere imza atarak görevi şahsıma devreden Serdar Salih Çiçekci Başkanıma ve Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyorum. Geçmiş dönem başkanlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için siz değerli katılımcılara ve bu organizasyonda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.