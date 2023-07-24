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OECD açıkladı! Türkiye geçim sıkıntısında ilk sırada!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "yüksek enflasyon ortamında temel ihtiyaçları karşılama endişesi" listesi yayımlandı.

OECD açıkladı! Türkiye geçim sıkıntısında ilk sırada!

OECD açıkladı! Türkiye geçim sıkıntısında ilk sırada!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "yüksek enflasyon ortamında temel ihtiyaçları karşılama endişesi" listesi yayımlandı.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 12:18

Türkiye'de giderek yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı nedeni ile vatandaş geçim sıkıntısı çekerken bazı kesimler hala ülkemizde ekonomik bir problem olmadığını dile getirirken Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan rapor gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Söz konusu raporda OECD ülkeleri içerisinde geçim derdinin en çok hissedildiği ülke olarak Türkiye işaret edildi. Türkiye OECD tarafından "temel gıda ürünleri", "konut maliyetleri", "ev enerji maliyetleri" ve "borç ödeme/azaltma maliyetlerindeki artış" olmak üzere dört gerekli harcama kategorisinin tamamını karşılayamama konusunda yapılan araştırmada ilk sırada yer aldı.

Araştırmada, Şili ve Meksika'daki ebeveynler, Türkiye'nin ardından "geçim derdini en çok hissedenler" olarak yer aldı. Danimarka, İsviçre ve Almanya'da yaşayanların ise en az geçim problemi yaşadıkları belirlendi.

Öte yandan Ailelerin yaklaşık yüzde 47'si gıda, ev harcamaları, enerji ve borçlardan oluşan temel harcamaları bile karşılayamamaktan endişeli olduğu vurgulandı

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OECD Açıkladı! Türkiye Geçim Sıkıntısında Ilk Sırada!
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