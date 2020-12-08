Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 11°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu
Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göktürk Maralcan, ‘Tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları mevcuttur ve bunlar kadınlarda daha sık görülmektedir’
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof....
Kahramanmaraş’ta bin 300 ton tıbbi atık bertaraf edildi
Kahramanmaraş’ta bin 300 ton tıbbi...
O Köprüde de Çalışmalar Tamamlanıyor
O Köprüde de Çalışmalar Tamamlanıyor
Ünal Ateş, Büyükşehir belediyesiyle ilgili iddialarda bulundu
Ünal Ateş, Büyükşehir belediyesiyle ilgili...

Osmaniye Valisi’nden tarım işçilerine ziyaret

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli ilçesinde turp yıkama ve paketleme işinde çalışan işçileri ziyaret etti.

Osmaniye Valisi’nden tarım işçilerine ziyaret

Osmaniye Valisi’nden tarım işçilerine ziyaret

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli ilçesinde turp yıkama ve paketleme işinde çalışan işçileri ziyaret etti.

08 Aralık 2020 Salı 10:47
banner459

Vali Yılmaz, Kadirli ziyareti kapsamında ilk olarak ilçeye bağlı Yukarı Bozkuyu köyünde bulunan kışlık sebze üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

İşletme sahibi Türker Öz'den bilgi alan Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin turp üretiminin önemli kısmının karşılandığı Kadirli'de kırmızı turpun coğrafi işaret alarak tescillendiğini söyledi.

Hey yıl kış aylarında 5 bin kişiye istihdam kapısı oluşturan turpun ilçe ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu dile getiren Yılmaz, ", "Kadirli ilçemiz, ülkemizin turp ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Turp, yetiştirilmesinden paketlenmesine büyük bir emek istiyor. Üreticimize de, turpları yıkayıp paketleyen işçi kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum." dedi.

Yılmaz, daha sonra Savrun Çayı'nda turp yıkayarak paketleyen işçileri ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet edip baklava ikramında bulundu.

Son Güncelleme: 08.12.2020 11:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyak’tan Hatay'a dev yatırım
Oyak’tan Hatay'a dev yatırım
Osmaniye'de Ispanak Hasadı Başladı
Osmaniye'de Ispanak Hasadı Başladı
Asgari ücretle ilgili flaş gelişme
Asgari ücretle ilgili flaş gelişme
İçişleri genelgesinde MTV kararı
İçişleri genelgesinde MTV kararı
Azerbaycan'da yeni harita çizildi; Türkiye ekonomisinde 5 milyar dolarlık değişim
Azerbaycan'da yeni harita çizildi; Türkiye ekonomisinde 5 milyar dolarlık değişim

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber