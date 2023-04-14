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Otobüs ve uçak bileti fiyatlarına büyük zam! 

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, şehirlerarası otobüs ücretleri ve havayolu bilet fiyatlarının fiyatları artırıldı.

Otobüs ve uçak bileti fiyatlarına büyük zam! 

Otobüs ve uçak bileti fiyatlarına büyük zam! 

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, şehirlerarası otobüs ücretleri ve havayolu bilet fiyatlarının fiyatları artırıldı.

14 Nisan 2023 Cuma 16:54

HaberTürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre bayramda yolculuk yapacak olanların karşısına zamlı ulaşım fiyatları çıktı.

İstanbul Otogarı'ndan İzmir'e yapılacak bir otobüs yolculuğu 13 Nisan Perşembe günü 350 TL kadar tutarken, bayram haftasının başlayacağı 14 Nisan Cuma günü aynı firmanın bilet fiyatı 500 TL'ye çıkıyor. Yani, aynı otobüs biletinde 1 gün arayla yüzde 40'ın üstünde fiyat değişimi yaşanıyor.

MESAFE ARTTIKÇA 1 GÜNLÜK ZAM ORANI DA KATLANIYOR.

Örneğin, 13 Nisan Perşembe günü İstanbul Otogarı'ndan Bodrum'a yapılacak bir otobüs yolcuğu yolculuk 450 TL kadar tutarken, 14 Nisan günü bu bilete yüzde 66 kadar zam geliyor ve bilet fiyatı 750 TL'ye çıkıyor. Bu fiyatların ve 1 günlük fiyat değişimlerinin çoğu firmada benzerlik gösterdiğini belirtelim.

HAVAYOLUNDA DA ÜCRETLERİ ARTTI

Bir havayolu şirketin 13 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı-İzmir Adnan Menderes Havalimanı arasında yolculuğun bedeli 13-14 Nisan'da aynı: bin 163 TL
Bu şirketin, aynı güzergahta bayram haftasındaki fiyatları ise bin 600 TL'ye kadar çıksa da, zam oranın otobüs biletlerindeki oranın altında kaldığı görülüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir'e yapılacak uçak yolculuğunda ise bir başka havayolu şirketi tercih edildiğinde 13 Nisan tarihinde bilet fiyatı bin 24 TL kadar. 14 Nisan tarihinde ise aynı yolculuk bin 400 TL'ye çıkıyor. Yani bu bilete de 1 günde yüzde 40 kadar zam geldiği anlaşılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Otobüs Ve Uçak Bileti Fiyatlarına Büyük Zam!
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